Кожна пʼята гривня. Мінʼюст використав 3,5 млрд неефективно або з порушеннями, – Рахункова палата

Міністерство юстиції України при використанні 18,1 млрд грн, виділених йому на виконання повноважень у 2019-2022 роках, допустило недоліки й порушення на 3,5 млрд гривень. Про це повідомила Рахункова палата за результатами аудиту.

Зазначається, що Мінʼюст:

використав із недотриманням законодавства – 1,6 млрд грн;

з порушенням бюджетного законодавства – 1,1 млрд грн;

допустив неефективне управління коштами на 649 млн грн, із яких не використав 117 млн грн відкритих асигнувань загального фонду держбюджету;

непродуктивно витратив понад 104 млн гривень.

Витрати Мінʼюсту: надбавки співробітникам

Аудит показав, що в 2019-2022 роках у системі оплати праці в Мінʼюсті передбачалося до 10 додаткових видів надбавок і доплат, на які спрямувалося від 63% до 58% передбачених на це бюджетних коштів.

Це автоматично збільшувало зарплату, а не використовувалося як інструмент для заохочення ефективного виконання завдань.

За даними Рахункової палати, в 2019-2021 роках Мін’юст завищив видатки на надбавки за інтенсивність праці, виконання особливо важливої роботи й премії держслужбовцям майже на 1,6 млрд грн.

Коштом цих "резервів" встановлювалися надбавки за інтенсивність праці в розмірі від 5% до 450% посадового окладу на 438,5 млн гривень.

Реформа держуправління: 104 млн грн використали непродуктивно

Також аудит свідчить, що Мінʼюст не досяг одного з основних напрямів реформування системи держуправління – модернізації державної служби та управління людськими ресурсами.

Міністерство не забезпечило чіткого розподілу повноважень між структурними підрозділами, що призвело до:

дублювання функцій та неточного визначення завдань;

нераціонального використання людських і фінансових ресурсів;

низького рівня інституційної спроможності у частині проведення реформ та формування державної політики.

Таким чином, кошти в розмірі 104 млн грн використані непродуктивно.

Toyota Land Cruiser для Мінʼюсту

Серед виявлених порушень вказують і те, що в квітні 2022 року Мінʼюст коштом ДП "Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№130)" придбав автівку Toyota Land Cruiser 150 вартістю понад 1,2 млн гривень. Це відбулося в обхід обмежень щодо витрачання коштів бюджету на придбання легкових авто.

Таким чином, держпідприємство нерезультативно витратило 1,2 млн грн, а використання Міністерством цього авто призвело до додаткового навантаження на держбюджет у частині додаткових витрат на утримання й обслуговування транспортного засобу.