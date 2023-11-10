Каждая пятая гривна. Минюст использовал 3,5 млрд неэффективно или с нарушениями, – Счетная палата

Министерство юстиции Украины при использовании 18,1 млрд грн, выделенных ему на исполнение полномочий в 2019-2022 годах, допустило недостатки и нарушения на 3,5 млрд гривен. Об этом сообщила Счетная палата по результатам аудита.

Отмечается, что Минюст:

использовал с несоблюдением законодательства – 1,6 млрд грн;

с нарушением бюджетного законодательства – 1,1 млрд грн;

допустил неэффективное управление денежными средствами на 649 млн грн, из которых не использовал 117 млн грн открытых ассигнований общего фонда госбюджета;

непродуктивно потратил более 104 млн гривен.

Расходы Минюста: надбавки сотрудникам

Аудит показал, что в 2019-2022 годах в системе оплаты труда в Минюсте предполагалось до 10 дополнительных видов надбавок и доплат, на которые направилось от 63% до 58% предусмотренных бюджетных средств.

Это автоматически увеличивало зарплату, а не использовалось как инструмент поощрения эффективного выполнения задач.

По данным Счетной палаты, в 2019-2021 годах Минюст завысил расходы на надбавки за интенсивность труда, выполнение особо важной работы и премии госслужащим почти на 1,6 млрд грн.

За счет этих "резервов" устанавливались надбавки за интенсивность труда в размере от 5% до 450% должностного оклада на 438,5 млн гривен.

Реформа госуправления: 104 млн грн использовали непродуктивно

Также аудит свидетельствует, что Минюст не достиг одного из основных направлений реформирования госуправления – модернизации государственной службы и управления человеческими ресурсами.

Министерство не обеспечило четкого распределения полномочий между структурными подразделениями, что привело к:

дублированию функций и неточному определению задач;

нерациональному использованию человеческих и финансовых ресурсов;

низкому уровню институциональной возможности в части проведения реформ и формирования государственной политики.

Таким образом, средства в размере 104 млн грн использованы непродуктивно.

Toyota Land Cruiser для Минюста

Среди выявленных нарушений указывают и то, что в апреле 2022 года Минюст за счет ГП "Предприятие Государственной уголовно-исполнительной службы Украины (№130)" приобрел автомобиль Toyota Land Cruiser 150 стоимостью более 1,2 млн гривен. Это произошло в обход ограничений по расходу средств бюджета на приобретение легковых авто.

Таким образом, госпредприятие нерезультативно потратило 1,2 млн грн, а использование Министерством этого авто привело к дополнительной нагрузке на госбюджет в части дополнительных расходов на содержание и обслуживание транспортного средства.