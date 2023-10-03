В Украине разработают единый план реформ до 2027 года

Правительство Украины решило объединить все предложения от партнеров по реформам в одну дорожную карту изменений. Этот план реформ охватит все сферы, влияющие на государственные институты, экономику и взаимодействие с гражданами, и будет включать все необходимые реформы до 2027 года.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Шмыгаль отметил необходимость создания одного единственного документа - дорожной карты реформ, который будет базироваться на Концепции усиления устойчивости демократии и учитывать предложения партнеров. Этот план реформ станет важной составляющей будущей Украинской доктрины, качество и направления которой уже определены президентом Украины.

"Запускаем работу над единым Планом реформ до 2027 года. В документ должны заложить важные цели: развитие государственных институтов, развитие конкурентной экономики и укрепление взаимодействия между государством, бизнес-средой и гражданским обществом", - сказал Денис Шмыгаль.

По его словам, Украина получила многочисленные рекомендации и предложения от своих международных партнеров, включая семь рекомендаций от Европейского Союза и перечень структурных маяков от Международного валютного фонда. Также была разработана концепция усиления устойчивости демократии.

"Этот документ во время визита в Соединенные Штаты был передан Президентом Украины президенту США. Теперь начинаем работу над созданием единого документа - дорожной карты реформ - на основе Концепта усиления устойчивости с учетом предложений партнеров", - отметил глава правительства.

Заметим, еще на заседании правительства в пятницу Шмыгаль заявил, что власти вместе с международными партнерами планируют разработать единый план реформ для Украины.