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Белый дом отрицает связь между списком реформ и продолжением помощи для Украины, – СМИ
Проведение реформ, список которых США передали Украине, не является условием для дальнейшего предоставления военной помощи. Об этом сообщил представитель Совета по нацбезопасности США в ответ на запрос "Голоса Америки", говорилось в эфире СМИ.
В Штатах отметили, что это рабочая версия списка приоритетных реформ, его передали для обсуждения.
"Этот список, как говорят в Белом доме, не является условием для будущей военной помощи. И что информация, которая распространялась в СМИ, не является корректной – такой ответ мы получили от Белого дома", – сказала журналистка Юлия Ярмоленко.
Реформы от США: о чем идет речь
25 сентября "Украинская правда" сообщила, что Белый дом отправил на адрес Координационной платформы доноров письмо с перечнем реформ, которые должна сделать Украина для продолжения оказания ей помощи. Также письмо было отправлено премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и на адрес Офиса президента Украины.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В документе прописаны приоритеты на 0-3 месяцев, 3-6 месяцев, год и 18 месяцев.
В частности, речь идет о функционировании наблюдательных советов государственных предприятий, антикоррупционных органов (САП, НАБУ, НАПК), Высшего совета правосудия, в целом судебной ветви власти.
Кроме того, документ касается изменений в работе Министерства обороны Украины и силовых ведомств.
Издание отмечало, что письмо является предварительным рабочим проектом и подлежит рассмотрению.
Посольство США в Украине подтвердило, что передало перечень приоритетных реформ для обсуждения и обратной связи. Дипведомство указывало, что этот список был предоставлен в качестве основы для консультаций с украинским правительством и ключевыми партнерами в рамках поддержки Украины и ее усилий по евроинтеграции.
Источник фото: ua.depositphotos.com