Белый дом отрицает связь между списком реформ и продолжением помощи для Украины, – СМИ

Проведение реформ, список которых США передали Украине, не является условием для дальнейшего предоставления военной помощи. Об этом сообщил представитель Совета по нацбезопасности США в ответ на запрос "Голоса Америки", говорилось в эфире СМИ.

В Штатах отметили, что это рабочая версия списка приоритетных реформ, его передали для обсуждения.

"Этот список, как говорят в Белом доме, не является условием для будущей военной помощи. И что информация, которая распространялась в СМИ, не является корректной – такой ответ мы получили от Белого дома", – сказала журналистка Юлия Ярмоленко.

Реформы от США: о чем идет речь

25 сентября "Украинская правда" сообщила, что Белый дом отправил на адрес Координационной платформы доноров письмо с перечнем реформ, которые должна сделать Украина для продолжения оказания ей помощи. Также письмо было отправлено премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и на адрес Офиса президента Украины.

В документе прописаны приоритеты на 0-3 месяцев, 3-6 месяцев, год и 18 месяцев.

В частности, речь идет о функционировании наблюдательных советов государственных предприятий, антикоррупционных органов (САП, НАБУ, НАПК), Высшего совета правосудия, в целом судебной ветви власти.

Кроме того, документ касается изменений в работе Министерства обороны Украины и силовых ведомств.

Издание отмечало, что письмо является предварительным рабочим проектом и подлежит рассмотрению.

Перечень приоритетных реформ для Украины, который предоставили США. Источник: "Украинская правда" Перечень приоритетных реформ для Украины, который предоставили США. Источник: "Украинская правда" Перечень приоритетных реформ для Украины, который предоставили США. Источник: "Украинская правда" Перечень приоритетных реформ для Украины, который предоставили США. Источник: "Украинская правда" Перечень приоритетных реформ для Украины, который предоставили США. Источник: "Украинская правда"

Посольство США в Украине подтвердило, что передало перечень приоритетных реформ для обсуждения и обратной связи. Дипведомство указывало, что этот список был предоставлен в качестве основы для консультаций с украинским правительством и ключевыми партнерами в рамках поддержки Украины и ее усилий по евроинтеграции.

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