Білий дім заперечив звʼязок між списком реформ і продовженням допомоги для України, – ЗМІ

Проведення реформ, список яких США передали Україні, не є умовою для подальшого надання військової допомоги. Про це повідомив представник Ради з нацбезпеки США у відповідь на запит "Голосу Америки", йшлося в ефірі ЗМІ.

У Штатах зазначили, що це робоча версія списку пріоритетних реформ, його передали для обговорення.

"Цей список, як кажуть у Білому домі, не є умовою для майбутньої військової допомоги. І що інформація, яка поширювалася у ЗМІ, не є коректною – таку відповідь ми отримали від Білого дому", – сказала журналістка Юлія Ярмоленко.

Реформи від США: про що йдеться

25 вересня "Українська правда" повідомила, що Білий дім відправив на адресу Координаційної платформи донорів лист із переліком реформ, які повинна зробити Україна для продовження надання їй допомоги. Також лист був відправлений прем’єр-міністру України Денису Шмигалю й на адресу Офісу президента України.

У документі прописані пріоритети на 0-3 місяців, 3-6 місяців, один рік і 18 місяців.

Зокрема, йдеться про функціонування наглядових рад державних підприємств, антикорупційних органів (САП, НАБУ, НАЗК), Вищої ради правосуддя, загалом судової гілки влади.

Також документ стосується змін у роботі Міністерства оборони України і силових відомств.

Видання зазначало, що лист є попереднім робочим проєктом і підлягає розгляду.

Перелік пріоритетних реформ для України, який надали США. Джерело: "Українська правда" Перелік пріоритетних реформ для України, який надали США. Джерело: "Українська правда" Перелік пріоритетних реформ для України, який надали США. Джерело: "Українська правда" Перелік пріоритетних реформ для України, який надали США. Джерело: "Українська правда" Перелік пріоритетних реформ для України, який надали США. Джерело: "Українська правда"

Посольство США в Україні підтвердило, що передало перелік пріоритетних реформ для обговорення та зворотного зв’язку. Дипвідомство вказувало, що цей список був наданий як основа для консультацій із українським урядом й ключовими партнерами в рамках підтримки України та її зусиль з євроінтеграції.

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