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"Основа для консультаций". США подтвердили, что предоставили Украине список приоритетных реформ
США в рамках диалога, который продолжается с Украиной и другими сторонами, предоставили перечень приоритетных реформ для обсуждения и обратной связи. Об этом сообщила пресс-служба посольства США.
Отмечается, что этот список был предоставлен как основа для консультаций с украинским правительством и ключевыми партнерами в рамках поддержки Украины и ее усилий по евроинтеграции.
В дипведомстве процитировали президента США Джо Байдена, который во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сказал:
"Так же, как мы стремимся помочь украинскому народу защитить себя сейчас, мы также стремимся помочь ему восстановиться и отстроиться для будущего, включая поддержку реформ, направленных на борьбу с коррупцией, создание среды, в которой бизнес сможет процветать, а американские и европейские компании захотят инвестировать".Подписывайтесь на наш Telegram канал
Реформы от США: о чем идет речь
25 сентября "Украинская правда" сообщила, что Белый дом отправил на адрес Координационной платформы доноров письмо с перечнем реформ, которые должна сделать Украина для продолжения оказания ей помощи. Также письмо было отправлено премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и на адрес Офиса президента Украины.
В документе прописаны приоритеты на 0-3 месяцев, 3-6 месяцев, год и 18 месяцев.
В частности, речь идет о функционировании наблюдательных советов государственных предприятий, антикоррупционных органов (САП, НАБУ, НАПК), Высшего совета правосудия, в целом судебной ветви власти.
Также документ касается изменений в работе Министерства обороны Украины и силовых ведомств.
Издание отмечало, что письмо является предварительным рабочим проектом и подлежит рассмотрению.
Источник фото: ua.depositphotos.com