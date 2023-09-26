"Основа для консультаций". США подтвердили, что предоставили Украине список приоритетных реформ

США в рамках диалога, который продолжается с Украиной и другими сторонами, предоставили перечень приоритетных реформ для обсуждения и обратной связи. Об этом сообщила пресс-служба посольства США.

Отмечается, что этот список был предоставлен как основа для консультаций с украинским правительством и ключевыми партнерами в рамках поддержки Украины и ее усилий по евроинтеграции.

В дипведомстве процитировали президента США Джо Байдена, который во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сказал:

"Так же, как мы стремимся помочь украинскому народу защитить себя сейчас, мы также стремимся помочь ему восстановиться и отстроиться для будущего, включая поддержку реформ, направленных на борьбу с коррупцией, создание среды, в которой бизнес сможет процветать, а американские и европейские компании захотят инвестировать".

Реформы от США: о чем идет речь

25 сентября "Украинская правда" сообщила, что Белый дом отправил на адрес Координационной платформы доноров письмо с перечнем реформ, которые должна сделать Украина для продолжения оказания ей помощи. Также письмо было отправлено премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и на адрес Офиса президента Украины.

В документе прописаны приоритеты на 0-3 месяцев, 3-6 месяцев, год и 18 месяцев.

В частности, речь идет о функционировании наблюдательных советов государственных предприятий, антикоррупционных органов (САП, НАБУ, НАПК), Высшего совета правосудия, в целом судебной ветви власти.

Также документ касается изменений в работе Министерства обороны Украины и силовых ведомств.

Издание отмечало, что письмо является предварительным рабочим проектом и подлежит рассмотрению.

Перечень приоритетных реформ для Украины, который предоставили США. Источник: "Украинская правда" Перечень приоритетных реформ для Украины, который предоставили США. Источник: "Украинская правда" Перечень приоритетных реформ для Украины, который предоставили США. Источник: "Украинская правда" Перечень приоритетных реформ для Украины, который предоставили США. Источник: "Украинская правда" Перечень приоритетных реформ для Украины, который предоставили США. Источник: "Украинская правда"

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