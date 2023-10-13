Бывшего замминистра юстиции подозревают в растрате имущества более чем на 10 млн грн

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему заместителю министра юстиции Украины Виталию Василику, допустившему растрату имущества более чем на 10 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Отмечается, что для работы в Минюсте бывшее должностное лицо, а ныне адвокат, был назначен ликвидатором предприятия — должника из Винницкой области.

"Вместо того чтобы разобраться с долгами предприятия, он продал его имущество по заниженной стоимости. По экспертным оценкам, разница составляла более 10 млн грн. При этом покупатели были на прямую связаны с прошлым собственником этого же предприятия", - отметили в ГБР.

Там добавляют, что в настоящее время бывшему чиновнику сообщено о подозрении в растрате чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

В ГБР не называют фамилии чиновника, но из публикуемых ведомством фото видно, что подозреваемый - это бывший замминистра юстиции Виталий Василик.

Василик в течение 2019-2020 годов выполнял полномочия ликвидатора частного предприятия "Хилл".

В 2021 году НАПК составило на Василика админпротокол, поскольку закон запрещает совмещать работу замминистра с другой оплачиваемой или предпринимательской деятельностью.

Кабмин 16 августа 2022 года уволил Василика с должности по собственному желанию.

Ранее НАБУ и САП сообщили о подозрении в организации завладения имуществом государства (природным газом) на сумму свыше 2,1 млрд грн и легализации незаконно полученной прибыли действующему народному депутату Украины Ярославу Дубневичу.