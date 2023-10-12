Завладение аэропортом "Одесса". Бывшего мэра города объявили в розыск

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшего мэра Одессы Алексея Костусева. Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Как известно, Костусев является фигурантом о завладении имуществом аэропорта "Одесса".

Аэропорт "Одесса": детали дела

29 августа НАБУ сообщило о разоблачении преступной группы, завладевшей имуществом коммунального предприятия "Международный аэропорт "Одесса" стоимостью 118 млн грн и доходом от его деятельности в течение 2012-2022 годов в размере более 2,5 млрд гривен.

Как установило следствие, схему организовали в 2011 году "два известных одесских бизнесмена". Для этого они зарегистрировали ООО, которое должно было учредить общую организацию с Одесским городским советом с распределением долей 75% и 25% соответственно с целью получения в собственность и последующей приватизации имущественного комплекса аэропорта.

В НАБУ отмечали, что полученное в совместное пользование имущество аэропорта на самом деле не подлежало приватизации, поскольку имело общегосударственное значение, обеспечивало выполнение функций пограничного и таможенного контроля. Более того, из 2488 переданных единиц основных средств 535 были аэродромными объектами, которые обеспечивают безопасность полетов и не могли быть отчуждены в принципе.

О подозрении было сообщено бывшему мэру Одессы Алексею Костусеву, бывшему исполняющему обязанности заместителя мэра Николаю Ильченко, директору ООО "Международный аэропорт "Одесса" Алексею Кочанову и двум бизнесменам, которых следствие считает соорганизаторами схемы, – Александру Грановскому и Борису Кауфману.