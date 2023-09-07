Дело о завладении аэропортом: ВАКС арестовал одесского бизнесмена Кауфмана с возможностью выхода под залог

Высший антикоррупционный суд 7 сентября избрал одесскому бизнесмену меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 268,4 миллиона гривен.

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Как сообщают Специализированная антикоррупционная прокуратура и сам ВАКС, речь идет о деле о незаконном завладении международным аэропортом "Одесса" и 2,5 миллиарда гривен дохода от его деятельности, одним из организаторов которого считается данное лицо.

Впрочем, указано, что соответствующее ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро, согласованное прокурором САП, следователь судья ВАКС удовлетворил лишь частично. Срок действия меры пресечения установлен до 29 октября. По решению суда подозреваемый взят под стражу в зале суда.

Как уточняют со ссылкой на свои источники другие СМИ, в частности, "РБК-Украина" и "Страна.ua", арестованным бизнесменом является Борис Кауфман. Напомним, что Кауфмана и его бизнес-партнера – бывшего депутата Верховной Рады (IV созыва) Александра Грановского (Боруховича) НАБУ также называет организаторами преступной группы, которая контролировала руководство Одессы и практически все вопросы экономической жизни города.

До нее же, напомним, как считает НАБУ, руководство городом осуществляла преступная организация во главе с бизнесменом Владимиром Галантерником, в которую также входил и действующий мэр Геннадий Труханов. О ее разоблачении бюро сообщило еще в октябре 2021 года. В начале августа 2023 года было сообщено о завершении расследования по этому делу.

Кауфман же с Грановским были задержаны 5 декабря 2022 года. В частности, первого тогда тоже отправили под арест с возможностью выйти под залог (129 миллионов гривен), которой тот сразу воспользовался.

Обстоятельства дела о завладении аэропортом "Одесса"

29 августа уже этого года НАБУ сообщило о разоблачении преступной группы, завладевшей имуществом коммунального предприятия "Международный аэропорт "Одесса" стоимостью 118 миллионов гривен и доходами от его деятельности в течение 2012-2022 годов в размере более 2,5 миллиарда гривен.

Как установило следствие, схему организовали в 2011 году "два известных одесских бизнесмена". Для этого они зарегистрировали ООО, которое должно было учредить общую с Одесским городским советом компанию с распределением долей 75% и 25% соответственно с целью получения в собственность и последующей приватизации имущественного комплекса аэропорта.

В НАБУ отмечают, что полученное в совместное пользование имущество аэропорта на самом деле не подлежало приватизации, поскольку имело общегосударственное значение и обеспечивало выполнение функций пограничного и таможенного контроля. Более того, 535 единиц основных средств из 2488 переданных были аэродромными объектами, которые обеспечивали безопасность полетов и не могли быть отчужденными в принципе.

О подозрении по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой) было сообщено тогдашнему мэру Одессы Алексею Костусеву, бывшему исполняющему обязанности заместителя мэра Николаю Ильченко, директору ООО "Международный аэропорт "Одесса" Алексею Кочанову и двум бизнесменам-соорганизаторам схемы, под которыми подразумеваются Кауфман и Грановский.