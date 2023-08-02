НАБУ завершило расследование "дела ОПГ Галантерника", включавшей Труханова и других одесских чиновников

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование по делу разоблаченной в октябре 2021 года преступной организации, из-за деятельности которой местная община Одессы, по версии следствия, понесла ущерб на сумму 689 миллионов гривен.

Как напоминают в бюро, было установлено, что участники преступной организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения активами – средствами местного бюджета и землей территориальной общины Одессы для ее дальнейшей передачи под застройку.

Из-за этих действий на протяжении 2016-2019 годов местная община потеряла по меньшей мере шесть земельных участков общей площадью 15,9 га, а также 131 миллион гривен, которые должностные лица мэрии незаконно переплатили из бюджета при покупке нежилой недвижимости на участке, который якобы планировали использовать для расширения кладбища.

Земля, по данным следствия, предоставлялась под застройку по установленному преступной организацией механизму, предусматривавшему передачу таких участков заранее определенным компаниям вне конкурса, что лишало местную общину получения максимальной экономической выгоды.

Деньги, которые должны были идти в горбюджет, застройщики на основании, как указывают в НАБУ, "понятийных договоров" платили преступной организации. Так же через подконтрольных лиц в Одесском городском совете обеспечивалось принятие "нужного" решения о предоставлении в аренду того или иного земельного участка.

Отмечается, что члены преступной организации получали от застройщика реальную рыночную стоимость права застройки в диапазоне 100-200 миллионов гривен по каждому участку, за что обеспечивали такому застройщику гарантирование городским советом права на застройку им участка (суперфиций) фактически бесплатно.

В НАБУ указывают, что преступная организация строго соблюдала меры конспирации, информационной безопасности и использовала контрразведывательные приемы. Установлено, что вербовка новых ее членов осуществлялась с применением полиграфа: во время проверки на нем, среди прочего, задавались вопросы о принадлежности или сотрудничестве с правоохранительными органами.

В общении участники организации использовали средства защищенной связи, проводили встречи в помещениях с усиленными мерами безопасности, использовали специальную технику для снятия информации с электронных средств связи.

Установлено, что в ее состав были вовлечены представители местных властей и правоохранительных органов: в обмен на принятие соответствующих решений в пользу преступной организации они получали взятки в виде как денег, так и квартир в новостройках и других материальных благ.

Кого считают членами преступной организации Галантерника

Руководителем преступной организации, напомним, следствие считает бизнесмена Владимира Галантерника, который, по сообщениям СМИ, скрывается за границей. Другими же фигурантами дела являются ряд местных топ-чиновников (должности указываются на момент совершения расследуемых действий).

Это мэр Геннадий Труханов, прокурор Одесской области Олег Жученко, руководитель юридического департамента мэрии Инна Поповская, руководитель департамента коммунальной собственности мэрии Алексей Спектор и его заместитель Владимир Радионов, председатель земельной комиссии горсовета (ныне исполняющий обязанности заместителя мэра) Олег Брындак, председатель комиссии горсовета по коммунальной собственности Василий Шкрябай.

Также в деле фигурируют представители строительной компании "Будова" (в том числе ее бенефициар Дмитрий Димарский), и частные лица (в том числе сообщалось о помощнице Галантерника Алене Поповой). Действия участников схемы квалифицированы по статьям 255, 364, 191, 368, 369, 369-2 и 209 Уголовного кодекса.

Какие ЖК "Будовы" фигурируют в деле

Относительно участков под застройку на общую сумму 558 миллионов гривен, которые, по версии НАБУ, были украдены у города для "Будовы", сообщалось, что это следующие объекты:

- участок площадью 1,59 га на Гагаринском плато, 4 под строительство четырех 25-этажных домов (ЖК Sea View); оценен в 122,37 миллиона гривен;

- три участка площадью 3,82, 0,43 и 1,29 га на улице Варненской, 27-А, 27-В и 27-Г под строительство двух 15-этажных домов, 23-этажного и 24-этажного дома (ЖК "Скай Сити" и "Скай Сити Плюс"); были оценены в 121,66, 12,86 и 36,33 миллиона гривен соответственно;

- участок площадью 3,96 га по улице Жаботинского, 54-А под строительство семи 25-этажных домов (ЖК "Альтаир-3"); оценен в 129,73 миллиона гривен;

- 30 участков общей площадью 4,78 га на улице Академической, 30 под строительство трех 17-этажных домов и трех 25-этажных домов (ЖК "Морская резиденция"); оценены в 135,23 миллиона гривен.