НАБУ завершило розслідування "справи ОЗГ Галантерника", що включала Труханова й інших одеських чиновників

Національне антикорупційне бюро завершило розслідування у справі викритої в жовтні 2021 року злочинної організації, через діяльність якої місцева громада Одеси, за версією слідства, зазнала збитків на суму 689 мільйонів гривень.

Як нагадують в бюро, було встановлено, що учасники злочинної організації у змові з іншими особами розробили механізм незаконного заволодіння активами – коштами місцевого бюджету та землею територіальної громади Одеси для її подальшої передачі під забудову.

Через ці дії упродовж 2016-2019 років місцева громада втратила щонайменше шість земельних ділянок загальною площею 15,9 га, а також 131 мільйон гривень, які посадовці мерії незаконно переплатили з бюджету при купівлі нежитлової нерухомості на ділянці, яку нібито планували використати для розширення кладовища.

Земля, за даними слідства, надавалася під забудову за встановленим злочинною організацією механізмом, який передбачав передачу таких ділянок наперед визначеним компаніям поза конкурсом, що позбавляло місцеву громаду одержання максимальної економічної вигоди.

Гроші, які мали б у міський бюджет, забудовники на підставі, як вказують в НАБУ, "понятійних договорів" сплачували злочинній організації. Та ж через підконтрольних осіб в Одеській міській раді забезпечувалося ухвалення "потрібного" рішення щодо надання в оренду тієї чи іншої земельної ділянки.

Зазначається, що члени злочинної організації отримували від забудовника реальну ринкову вартість права забудови в діапазоні 100-200 мільйонів гривень по кожній ділянці, за що забезпечували такому забудовнику гарантування міськорадою права на забудову ним ділянки (суперфіцій) фактично задарма.

У НАБУ вказують, що злочинна організація суворо дотримувалася заходів конспірації, інформаційної безпеки та вживала контррозвідувальні прийоми. Встановлено, що вербовка нових її членів здійснювалась із застосуванням поліграфу: під час перевірки на ньому, з-поміж іншого, ставилися запитання про належність або співробітництво з правоохоронними органами.

У спілкуванні учасники організації використовували засоби захищеного зв’язку, проводили зустрічі у приміщеннях із посиленими заходами безпеки, використовували спеціальну техніку для зняття інформації з електронних засобів зв’язку тощо.

Встановлено, що до її складу були залучені представники місцевої влади та правоохоронних органів: в обмін на ухвалення відповідних рішень на користь злочинної організації вони отримували хабарі у вигляді як грошей, так і квартир у новобудовах та інших матеріальних благ.

Кого вважають членами злочинної організації Галантерника

Керівником злочинної організації, нагадаємо, слідство вважає бізнесмена Володимира Галантерника, який, за повідомленнями ЗМІ, переховується за кордоном. Іншими фігурантами ж справи є низка місцевих топ-посадовців (посади вказуються на момент вчинення розслідуваних дій).

Це мер Геннадій Труханов, прокурор Одеської області Олег Жученко, керівник юридичного департаменту мерії Інна Поповська, керівник департаменту комунальної власності мерії Олексій Спектор та його заступник Володимир Радіонов, голова земельної комісії міськради (нині виконуючий обов'язки заступника мера) Олег Бриндак, голова комісії міськради з питань комунальної власності Василь Шкрябай.

Також у справі фігурують представники будівельної компанії "Будова" (зокрема її бенефіціар Дмитро Дімарський), та приватні особи (зокрема повідомлялося про помічницю Галантерника Альону Попову). Дії учасників схеми кваліфіковано за статтями 255, 364, 191, 368, 369, 369-2 та 209 Кримінального кодексу.

Які ЖК "Будови" фігурують у справі

Щодо ділянок під забудову на загальну суму 558 мільйонів гривень, які, за версією НАБУ, було вкрадено у міста для "Будови", повідомлялося, що це наступні об'єкти:

- ділянка площею 1,59 га на Гагарінському плато, 4 під будівництво чотирьох 25-поверхових будинків (ЖК Sea View); оцінена у 122,37 мільйона гривень;

- три ділянки площею 3,82, 0,43 та 1,29 га на вулиці Варненській, 27-А, 27-В та 27-Г під будівництво двох 15-поверхових будинків, 23-поверхового та 24-поверхового будинку (ЖК "Скай Сіті" та "Скай Сіті Плюс"); були оцінені у 121,66, 12,86 та 36,33 мільйона гривень відповідно;

- ділянка площею 3,96 га по вулиці Жаботинського, 54-А під будівництво семи 25-поверхових будинків (ЖК "Альтаїр-3"); оцінена у 129,73 мільйона гривень;

- 30 ділянок загальною площею 4,78 га на вулиці Академічній, 30 під будівництво трьох 17-поверхових будинків та трьох 25-поверхових будинків (ЖК "Морська резиденція"); оцінені у 135,23 мільйона гривень.