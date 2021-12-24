Дело "ОПГ Галантерника": зам Труханова вышел под залог в 25 млн грн — СМИ

За и.о. вице-мэра Одессы Олега Брындака внесли 24,9 млн грн залога, и он вышел на свободу. Об этом сообщает "Думская".

Источник в муниципалитете сказал, что чиновник покинул киевский следственный изолятор и направляется в Одессу.

Защита Брындака рассчитывает на смягчение меры пресечения. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрит эту жалобу 28 декабря 2021 года.

Олега Брындака подозревают в создании преступной организации, в которую входили также Геннадий Труханов и бизнесмен Владимир Галантерник. Всего 16 подозреваемых по делу о передаче под застройку ряда земельных участков в Одессе.

Действия Брындака квалифицированы по части 1 статьи 255 (участие в преступной организации), части 4 статьи 28 и части 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением по предварительному сговору группы лиц) Уголовного кодекса.

Группировка выводила из собственности громады земельные участки и передавала их под застройку частной компании. По заявлению стороны обвинения, Труханов, пользуясь служебным положением мэра, подписывал документы на предоставление объектов в право собственности. Фигуранты дела отрицают вину.

В ноябре 20212 года Брындаку была применена мера пресечения в виде залога в размере 39,967 млн грн. Суд отказал в удовлетворении ходатайства детектива Национального антикоррупционного бюро, требовавшего заключить чиновника под стражу.

Ранее городской голова Одессы Геннадий Труханов 23 ноября 2021 года внес 30 миллионов гривен залога, назначенных ему в качестве меры пресечения Высшим антикоррупционным судом.