ВАКС відмовився поновити Труханову зобов'язання носити електронний браслет

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду 26 липня не задовольнила клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про повторне накладення обов’язків на одного з обвинувачених у справі одеського заводу "Краян", а саме міського голову Одеси Геннадія Труханова..

Як зазначають при цьому в САП, зазначене рішення було ухвалене з окремою думкою одного з суддів колегії. Втім, воно є остаточним та оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, що 4 травня ВАКС частково задовольнив клопотання САП про зміну запобіжного заходу Труханову у цій справі, застосувавши до обвинуваченого тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення 13,4 мільйона гривень застави.

Заставу за мера було внесено, і вже наступного дня він вийшов на свободу. Відповідно, на нього було покладено процесуальні обовʼязки, зокрема носіння електронного засобу контролю.

16 червня прокурор звернувся до ВАКС з клопотанням про продовження строків обовʼязків, проте суд так і не встиг його розглянути. Як наслідок, строк дії обовʼязків у обвинуваченого 5 липня сплив.

У чому звинувачують Труханова

Керівництво Одеси, включаючи Труханова та його заступника Павла Вугельмана, звинувачують у заволодінні коштами міського бюджету під час придбання будівель заводу "Краян". Збитки від цього Національне антикорупційне бюро, що вело справу, оцінило у 92 мільйона гривень.

За версією слідства, ще в липні 2016 року "невстановлені особи" домовилися про реалізацію схему безпосередньо з Трухановим. Мер та його заступник забезпечили виконання чиновниками міськради дій, пов’язаних із підготовкою документів, які б нібито обґрунтовували потребу у придбанні будівлі для централізованого розміщення виконавчих органів в одному приміщенні.

Одночасно з цим продавці, діючи узгоджено з чиновниками, переоформили права власності на будівлю "Краяна" на компанію-нерезидента з ознаками фіктивності. Згодом вони створили ТОВ "Девелопмент Еліт", яке в подальшому використали для легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом. Також до ТОВ було внесено як статутний капітал будівлю "Краяна".

Розслідування справи НАБУ почало в листопаді 2016 року. В лютому 2018 року про підозру було повідомлено восьми ймовірним учасникам злочину, включно з Трухановим та Вугельманом. Після цього їх обох затримали в аеропорту "Бориспіль", але відпустили під особисті поруки нардепів. В березні 185 мільйонів гривень, сплачених з міськбюджету за будівлю "Краяна", передали Нацагентству з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від злочинів (АРМА).

Наприкінці травня 2018 року розслідування справи було завершено, а 5 жовтня справу скеровано до Малиновського районного суду Одеси. 9 липня 2019 року той виніс стосовно обвинувачених виправдувальний вирок, після чого САП оскаржила його в Апеляційному суді Одеської області.

В свою чергу, 11 лютого 2021 року Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційні скарги прокурора на виправдувальний вирок Малиновського райсуду та на ухвалу цього ж суду про закриття провадження щодо ТОВ "Девелопмент Еліт" і задовільнила їх, направивши справу на новий розгляд вже до ВАКС. Вже після цього в НАБУ повідомляли, що завершили розслідування стосовно іще трьох фігурантів зазначеної схеми.