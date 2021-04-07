По делу Труханова о продаже завода "Краян" будут судить еще трех человек

Детективы Национального антикоррупционного бюро завершили расследование в отношении еще трех участников схемы по завладению 92 млн грн горбюджета Одессы при приобретении зданий ОАО "ХК "Краян".

Как говорится в сообщении бюро, 6 апреля прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили обвинительный акт в суд. Действия обвиняемых квалифицированы по части 5 статьи 191, части 3 статьи 209 Уголовного кодекса.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Речь идет о человеке, осуществлявшем фактический контроль схемы с участием продавца здания ООО "Девелопмент Элит", а также еще двух лицах, координировавших взаимодействие участников схемы.

Еще одно лицо (представитель группы, имеющей влияние на ряд должностных лиц Одесского городского совета) находится в розыске. В отношении него материалы были выделены в отдельное производство, ведется спецрасследование.

Таким образом, общее количество лиц, привлекаемых к уголовной ответственности по делу завода "Краян", возросло до 11 человек. Среди них — мэр Одессы Геннадий Труханов и его заместитель Павел Вугельман, депутат Одесского городского совета Василий Шкрябай, руководитель и заместитель руководителя Департамента коммунальной собственности Одесского горсовета Алексей Спектор и Владимир Радионов, а также адвокат и еще пять человек.

Как установило следствие, в период с июля по декабрь 2016 года мэр совместно с другими должностными лицами и представителями частной компании завладели средствами местного бюджета города в сумме 92 млн грн. Коррупционная схема, по убеждению детективов НАБУ, была реализована под видом покупки здания обанкротившегося завода "Краян" по заведомо завышенной стоимости.

В дальнейшем уплаченные средства планировали легализовать через предприятие с признаками фиктивности, основатель и руководитель которого, как установило следствие, в настоящее время проживает на неподконтрольной территории Луганской области. Расследовать схему в НАБУ начали в ноябре 2016 года.

"Детективы НАБУ и прокуроры САП помешали этим планам, инициировав в декабре 2016 года наложение ареста на денежные средства, уплаченные из местного бюджета Одессы", — напомнили в бюро.

24 января 2020 года вышеупомянутым лицам сообщили о подозрении, а 17 апреля стороне защиты были открыты материалы следствия для ознакомления.

Всего по делу завода "Краян" НАБУ и САП привлекли к ответственности 12 лиц, в отношении восьми из которых дело слушается в Высшем антикоррупционном суде. Относительно одной из участниц схемы дело было закрыто в связи с ее смертью.

Отмечается также, что арестованные на счету ООО "Девелопмент Элит" средства в сумме 92 млн грн в случае принятия судом обвинительного приговора будут взысканы в доход государства.

"Лица, причастные к уголовному преступлению не прекращали попыток забрать эти средства. Так, на протяжении 2016-2018 годов более 50 раз рассматривались жалобы представителей ООО "Девелопмент Элит" на снятие ареста с этих средств. Каждый раз стороне обвинения удавалось доказать обоснованность наложенного ареста", — подчеркивают в НАБУ.

В 2017 году в этом уголовном производстве один из подозреваемых — координатор взаимодействия участников схемы — предложил сотруднику НАБУ взятку в обмен на снятие ареста со счетов ООО, задействованного в коррупционной схеме. Расследование этого факта завершено, дело также направлено в суд.

В октябре 2018 года в Малиновский районный суд Одессы было направлено обвинительное заключение в отношении восьми человек — исполнителей схемы, среди которых и Труханов.

"Суд рассматривал дело беспрецедентными темпами для украинской судебной системы, и в конце концов почти все доказательства, предоставленные стороной обвинения, суд не учел при вынесении оправдательного приговора, ссылаясь на их недопустимость", — сетуют в НАБУ.

Однако в феврале 2021 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила приговор Малиновского райсуда Одессы, которым Труханов и другие обвиняемые были оправданы. Кроме того, суд апелляционной инстанции отменил постановление о закрытии производства в отношении юридического лица.

В бюро отмечают, что 31 марта должно было состояться первое заседание ВАКС по рассмотрению дела, но судейская коллегия так и не смогла начать заседание из-за неявки двух обвиняемых и некоторых защитников. Следующее заседание должно состояться 14 апреля в 14:00.