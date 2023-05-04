ВАКС заарештував мера Одеси Труханова

Вищий антикорупційний суд 4 травня визначив запобіжний захід Одеському міському голові Геннадію Труханову у справі про продаж будівель заводу "Краян" у вигляді тримання під вартою. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Нагадаємо, що 25 квітня суд вже змінював Труханову запобіжний захід, зобов'язавши його внести заставу в розмірі майже 30,9 мільйона гривень, аби продовжувати залишатися на свободі. Наступного дня аналогічне рішення було ухвалене ВАКС стосовно заступника мера Одеси Павла Вугельмана, який також проходить обвинувачуваним у цій справі.

Керівництво обласного центру звинувачують у заволодінні коштами міського бюджету під час придбання будівель заводу "Краян". Збитки від цього Національне антикорупційне бюро, що вело справу, оцінила у 92 мільйона гривень.

За версією слідства, ще в липні 2016 року "невстановлені особи" домовилися про реалізацію схему безпосередньо з Трухановим. Мер та його заступник забезпечили виконання чиновниками міськради дій, пов’язаних із підготовкою документів, які б нібито обґрунтовували потребу у придбанні будівлі для централізованого розміщення виконавчих органів в одному приміщенні.

Одночасно з цим продавці, діючи узгоджено з чиновниками, переоформили права власності на будівлю "Краяна" на компанію-нерезидента з ознаками фіктивності. Згодом вони створили ТОВ "Девелопмент Еліт", яке в подальшому використали для легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом. Також до цієї ТОВ було внесено як статутний капітал будівлю "Краяна".

Розслідування справи НАБУ почало в листопаді 2016 року. В лютому 2018 року про підозру було повідомлено восьми ймовірним учасникам злочину, включно з Трухановим та Вугельманом. Після цього їх обох затримали в аеропорту "Бориспіль", але відпустили під особисті поруки нардепів. В березні 185 мільйонів гривень, сплачених з міськбюджету за будівлю "Краяна", передали Нацагентству з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від злочинів (АРМА).

Наприкінці травня 2018 року розслідування справи було завершено, а 5 жовтня справу скеровано до Малиновського районного суду Одеси. 9 липня 2019 року той виніс стосовно обвинувачених виправдувальний вирок, після чого САП оскаржила його в Апеляційному суді Одеської області.

В свою чергу, 11 лютого 2021 року Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційні скарги прокурора на виправдувальний вирок Малиновського райсуду та на ухвалу цього ж суду про закриття провадження щодо ТОВ "Девелопмент Еліт" і задовільнила їх, направивши справу на новий розгляд вже до ВАКС. Після цього в НАБУ повідомили, що завершили розслідування стосовно ще трьох фігурантів зазначеної схеми.