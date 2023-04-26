Слідом за Трухановим ВАКС зобов'язав внести заставу і його заступника

Колегія суддів Вищого антикорупціного суду змінила запобіжний захід заступнику міського голови Одеси Павлу Вугельману, який є обвинуваченим у справі про продаж одеського заводу "Краян".

Як повідомляють сам ВАКС та Спеціалізована антикорупційна прокуратура, суд частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення та застосував запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 5,368 мільйона гривень.

У разі внесення застави на обвинуваченого буде покладено процесуальні обов’язки прибувати за кожною вимогою до суду; здати паспорт та не відлучатися з України без дозволу суду; повідомляти суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з особами, визначеними в ухвалі суду. Строк дії обов’язків встановлено до 27 червня включно.

Раніше ж до обвинуваченого був застосований запобіжний захід у виді особистої поруки. В свою чергу, розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу ще одному обвинуваченому ВАКС запланував на 15:00 27 квітня.

Нагадаємо, що напередодні аналогічне рішення суд ухвалив стосовно мера Одеси Геннадія Труханова: його зобов'язали внести заставу в розмірі майже 30,9 мільйона гривень.

Керівництво міста звинувачують у заволодінні коштами місцевого бюджету Одеси під час придбання будівель заводу "Краян". Збитки Національним антикорупційним бюро було оцінено у 92 мільйона гривень.

За версією слідства, провести відповідну оборудку домовилися з Трухановим "невстановлені особи" ще в липні 2016 року, а мер та його заступник забезпечили виконання службовими особами міськради дій, пов’язаних із підготовкою документів, які б нібито обґрунтовували потребу у придбанні будівлі для централізованого розміщення виконавчих органів в одному приміщенні.

Одночасно з цим продавці будівлі, діючи узгоджено з чиновниками, переоформили права власності на будівлю "Краяна" на компанію-нерезидента з ознаками фіктивності. Згодом вони створили ТОВ "Девелопмент Еліт", яке в подальшому використали для легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом. Також до цієї ТОВ було внесено як статутний капітал будівлю "Краяна".

Розслідування справи НАБУ почало в листопаді 2016 року на підставі звернень групи депутатів Верховної Ради та заяви громадської організації "Центр протидії корупції". В лютому 2018 року про підозру було повідомлено восьми ймовірним учасникам злочину, включно з Трухановим та Вугельманом.

Після цього їх обох затримали в аеропорту "Бориспіль", але відпустили під особисті поруки нардепів. Директору департаменту комунальної власності мерії, його заступнику та голові комісії міськради з питань комунальної власності було відправлено під домашній арешт, директора компанії-власника будівлі та його помічника взяли під варту з заставою в розмірі 5-5,5 мільйона гривень.

В березні 185 мільйонів гривень, що були сплачені з міського бюджету за будівлю "Краяна", передали в управління Нацагентству з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Наприкінці травня 2018 року розслідування справи було завершено, а 5 жовтня справу скеровано до Малиновського районного суду Одеси. 9 липня 2019 року той виніс стосовно обвинувачених виправдувальний вирок, після чого САП оскаржила його в Апеляційному суді Одеської області.

В свою чергу, 11 лютого 2021 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляційні скарги прокурора на виправдувальний вирок Малиновського райсуду та на ухвалу цього ж суду про закриття провадження щодо ТОВ "Девелопмент Еліт" і задовільнила їх, направивши справу на новий розгляд вже до ВАКС. Після цього в НАБУ повідомили, що завершили розслідування стосовно ще трьох фігурантів зазначеної схеми.