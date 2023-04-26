Вслед за Трухановым ВАКС обязал внести залог и его заместителя

Коллегия судей Высшего антикоррупциного суда изменила меру пресечения заместителю городского головы Одессы Павлу Вугельману, который является обвиняемым по делу о продаже одесского завода "Краян".

Как сообщают сам ВАКС и Специализированная антикоррупционная прокуратура, суд частично удовлетворил ходатайство стороны обвинения и применил меру пресечения в виде залога в размере 5,368 миллиона гривен.

В случае внесения залога на обвиняемого будут возложены процессуальные обязанности прибывать по каждому требованию в суд; сдать паспорт и не отлучаться из Украины без разрешения суда; сообщать суд об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения с лицами, определенными в определении суда. Срок действия обязанностей установлен до 27 июня включительно.

Ранее же к обвиняемому была применена мера пресечения в виде личного поручительства. В свою очередь, рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения еще одному обвиняемому ВАКС запланировал на 15:00 27 апреля.

Напомним, что накануне аналогичное решение суд принял в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова: его обязали внести залог в размере почти 30,9 миллиона гривен.

Руководство города обвиняют в завладении средствами местного бюджета Одессы при покупке зданий завода "Краян". Нанесенный ущерб Национальным антикоррупционным бюро был оценен в 92 миллиона гривен.

По версии следствия, провести соответствующую схему договорились с Трухановым "неустановленные лица" еще в июле 2016 года, а мэр и его заместитель обеспечили выполнение должностными лицами горсовета действий, связанных с подготовкой документов, якобы обосновывающих потребность в приобретении здания для централизованного размещения исполнительных органов в одном помещении.

Одновременно с этим продавцы здания, действуя согласованно с чиновниками, переоформили право собственности на здание "Краяна" на компанию-нерезидента с признаками фиктивности. Впоследствии они создали ООО "Девелопмент Элит", которое в дальнейшем использовали для легализации средств, полученных преступным путем. Также в это ООО было внесено как уставный капитал здание "Краяна".

Расследование дела НАБУ начало в ноябре 2016 года на основании обращений группы депутатов Верховной Рады и заявления общественной организации "Центр противодействия коррупции". В феврале 2018 года о подозрении было сообщено восьми вероятным участникам преступления, включая Труханова и Вугельмана.

После этого их обоих задержали в аэропорту "Борисполь", но отпустили под личные поручительства нардепов. Директор департамента коммунальной собственности мэрии, его заместитель и глава комиссии горсовета по вопросам коммунальной собственности были отправлены под домашний арест, а директора компании-собственника здания и его помощника взяли под стражу с залогом в размере 5-5,5 миллиона гривен.

В марте 185 миллионов гривен, уплаченные из городского бюджета за здание "Краяна", передали в управление Нацагентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

В конце мая 2018 года расследование дела было завершено, а 5 октября дело направили в Малиновский районный суд Одессы. 9 июля 2019 года он вынес в отношении обвиняемых оправдательный приговор, после чего САП обжаловала его в Апелляционном суде Одесской области.

В свою очередь, 11 февраля 2021 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционные жалобы прокурора на оправдательный приговор Малиновского райсуда и на определение этого же суда о закрытии производства по ООО "Девелопмент Элит" и удовлетворила их, направив дело на новое рассмотрение. После этого в НАБУ сообщили, что завершили расследование в отношении еще трех фигурантов указанной схемы.