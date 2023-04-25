ВАКС змінив запобіжний захід меру Одеси Труханову

У вівторок, 25 квітня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення змінити запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову. Йому збільшили заставу та зобов'язали носити електронний браслет.

Прокурор попросив застовувати до мера Одеси запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 30 млн 866 тисяч грн, повідомляє ВАКС.

Клопотання судді ВАКС задовольнили частково, застосувавши заставу в розмірі понад 30 млн грн. Грошові кошти Труханов має внести впродовж 5 днів.

У разі внесення застави Труханов буде зобов'язаний носити електронний браслет, утриматись від спілкування зі свідками, повідомляти про зміну роботи, місця проживання. здати закордонний паспорт і з’являтись за викликом суду.

Наразі запобіжним заходом для обвинуваченого є особисте зобов'язання, але прокурори САП просили призначити інший - тримання під вартою.

Нагадаємо, на початку квітня Вищий антикорупційний суд відмовився продовжити строки досудового розслідування справи за підозрою Андрія Коболєва про заволодіння премією.