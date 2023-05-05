Труханов вийшов з СІЗО

Мер Одеси Геннадій Труханов 5 травня вийшов із СІЗО. За попередньою інформацією, за нього внесли заставу у розмірі 13 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Суспільне.

Заставу вніс депутат промерської фракції "Довіряй Ділам" Дмитро Танцюра.

"Це мої особисті, задекларовані кошти, з яких сплачені податки. Гроші вже зайшли, я отримав листа з ВАКСу", — розповів депутат журналістам.

Нагадаємо, Труханов перебував в СІЗО, за офіційною інформацією, близько доби. 4 травня ВАКС визначив запобіжний захід Одеському міському голові у вигляді тримання під вартою. Він є підозрюваним у справі про продаж будівель заводу "Краян".

Зауважимо, що спочатку визначена судом сума застави становила 30,866 млн грн. Однак, заслухавши доводи сторін, ВАКС частково задовольнив клопотання та застосував до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення 13,420 млн грн застави.

Труханов та інші особи обвинувачуються у заволодінні коштами бюджету у сумі понад 92 млн грн внаслідок реалізації схеми придбання у комунальну власність приміщення адміністративного корпусу колишнього заводу "Краян" за вдвічі завищеною ціною.

Розслідування справи НАБУ почало в листопаді 2016 року. В лютому 2018 року про підозру було повідомлено восьми ймовірним учасникам злочину, включно з Трухановим та Вугельманом. Після цього їх обох затримали в аеропорту "Бориспіль", але відпустили під особисті поруки нардепів.

Наприкінці травня 2018 року розслідування справи було завершено, а 5 жовтня справу скеровано до Малиновського районного суду Одеси. 9 липня 2019 року той виніс стосовно обвинувачених виправдувальний вирок, після чого САП оскаржила його в Апеляційному суді Одеської області.

В 2021 році Апеляційна палата ВАКС направила справу на новий розгляд вже до ВАКС. Після цього в НАБУ повідомили, що завершили розслідування стосовно ще трьох фігурантів зазначеної схеми.