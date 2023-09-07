Справа про заволодіння аеропортом: ВАКС заарештував одеського бізнесмена Кауфмана з можливістю вийти під заставу

Вищий антикорупційний суд 7 вересня обрав одеському бізнесмену запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 268,4 мільйона гривень.

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Як повідомляють Спеціалізована антикорупційна прокуратура та сам ВАКС, йдеться про справу щодо незаконного заволодіння міжнародним аеропортом "Одеса" та 2,5 мільярдами гривень доходу від його діяльності, одним з організаторів якого вважається ця особа.

Втім зазначено, що відповідне клопотання детективів Національного антикорупційного бюро, погоджене прокурором САП, слідчий суддя ВАКС задовольнив лиш частково. Строк дії запобіжного заходу встановлено до 29 жовтня. За рішенням суду підозрюваного взято під варту у залі суду.

Як уточнюють з посиланням на свої джерела інші ЗМІ, зокрема "РБК-Україна" та "Страна.ua", заарештованим бізнесменом є Борис Кауфман. Нагадаємо, що Кауфмана та його бізнес-партнера - колишнього депутата Верховної Ради (IV скликання) Олександра Грановського (Боруховича) НАБУ також називає організаторами злочинної групи, яка контролювала керівництво Одеси та практично усі питання економічного життя міста.

До цього, нагадаємо, як вважає НАБУ, керівництво містом здійснювала злочинна організація на чолі з бізнесменом Володимиром Галантерником, до якої входив і чинний мер Геннадій Труханов. Про її викриття бюро повідомило ще в жовтні 2021 року. На початку серпня 2023 року було повідомлено про завершення розслідування у цій справі.

Кауфмана ж із Грановським було затримано 5 грудня 2022 року. Зокрема, першого тоді також відправили під арешт з можливістю вийти під заставу (129 мільйонів гривень), якою той відразу скористався.

Обставини справи про заволодіння аеропортом "Одеса"

29 серпня вже цього року НАБУ повідомило про викриття злочинної групи, яка заволоділа майном комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Одеса" вартістю 118 мільйонів гривень та доходом від його діяльності протягом 2012-2022 років у розмірі понад 2,5 мільярда гривень.

Як встановило слідство, схему організували в 2011 році "два відомих одеських бізнесмена". Для цього вони зареєстрували ТОВ, яке мало заснувати спільне товариство з Одеською міською радою з розподілом часток 75% і 25% відповідно з метою отримання у власність та подальшої приватизації майнового комплексу аеропорту.

В НАБУ наголошують, що отримане у спільне користування майно аеропорту насправді не підлягало приватизації, оскільки мало загальнодержавне значення, забезпечувало виконання функцій прикордонного і митного контролю. Ба більше, 535 одиниць основних засобів з 2488 переданих були аеродромними об’єктами, що забезпечують безпеку польотів та не могли бути відчуженими в принципі.

Про підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою) було повідомлено тодішньому меру Одеси Олексію Костусєву, колишньому виконуючому обов'язки заступника мера Миколі Ільченку, директору ТОВ "Міжнародний аеропорт "Одеса" Олексію Кочанову та двом бізнесменам-співорганізаторам схеми, під якими маються на увазі Кауфман та Грановський.