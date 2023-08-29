НАБУ підозрює ексмера Одеси Костусєва в участі у захопленні аеропорту "Одеса" в 2011 році: що відомо про схему

Національне антикорупційне бюро повідомляє про викриття злочинної групи, яка заволоділа майном комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Одеса" вартістю 118 мільйонів гривень та доходом від його діяльності протягом 2012-2022 років у розмірі понад 2,5 мільярда гривень.

Як встановило слідство, схему організували в 2011 році два відомих одеських бізнесменя. Для цього вони зареєстрували ТОВ, яке мало заснувати спільне товариство з Одеською міською радою з розподілом часток 75% і 25% відповідно з метою отримання у власність та подальшої приватизації майнового комплексу аеропорту.

Отримання згоди депутатів міськради на створення товариства забезпечив тодішній міський голова (ним був Олексій Костусєв), розповівши про нібито плани співзасновника інвестувати у розвиток аеропорту. Крім того, НАБУ вважає, що посадовець вчинив службове підроблення, яке надало підконтрольному ТОВ право утворювати спільне з міськрадою товариство в обхід конкурсу.

"Важливо, що отримане у спільне користування майно аеропорту не підлягало приватизації, оскільки мало загальнодержавне значення, забезпечувало виконання функцій прикордонного і митного контролю. Ба більше, 535 одиниць основних засобів з 2488 переданих були аеродромними об’єктами, що забезпечують безпеку польотів та не могли бути відчуженими в принципі", - підкреслюють у бюро.

Зазначається, що за договором "інвестори" зобов’язувались внести статутний капітал у розмірі 355 мільйонів гривень, побудувати новий термінал і злітно-посадкову смугу.

"Проте більша частина внесених коштів через дії учасників схеми стала предметом застави та була заблокована банком, тобто не підлягала використанню. Новий термінал аеропорту збудували за кредит, взятий під заставу майнового комплексу аеропорту, а злітно-посадкову смугу не починали будувати взагалі", - йдеться у повідомленні.

Наразі про підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою) повідомлено самому Костусєву, колишньому виконуючому обов'язки заступника мера, директору ТОВ та двом бізнесменам-співорганізаторам схеми.

Крім того, як зазначено вище, колишньому меру інкримінують частину 2 статті 366 КК (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки). Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

За даними одеського видання "Думська", підозрюваним є, зокрема, ексзаступник мера Одеси Микола Ільченко. В свою чергу, дикетором ТОВ "Міжнародний аеропорт "Одеса" був Олексій Кочанов. Як відомо, після цієї посади він очолював також київський аеропорт "Бориспіль".