НАПК внесло в список спонсоров войны цементную компанию, имеющую два завода в Украине

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло итальянскую компанию Buzzi Unicem в перечень международных спонсоров войны. Об этом говорится в сообщении агентства.

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Основанием для такого решения названо то, что, несмотря на свое заявление об отказе от какого-либо операционного участия в российском бизнесе, российская "дочка" компании - Buzzi Russia - продолжала расширяться после аннексии Крыма Россией и после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в прошлом году.

Buzzi Unicem является мировым производителем цемента с лидирующими позициями в Италии, Германии и США. Компания работает в России через SLK Cement, или Buzzi Russia, в состав которой входят два цементных завода "Сухоложскцемент" и "Коркино", терминал в Омске и транспортная компания "Цемтранс".

Компания сейчас входит в пятерку лидеров цементной промышленности в России, имея наибольшую среднюю мощность цементного завода в группе. Она также представлена в Украине двумя цементными заводами "Волынь-Цемент" (Здолбунов, Ровенская область) и "Югцемент" (поселок Ольшанское, Николаевская область), а также терминалами в Киеве и Одессе.

Как указывают в НАПК, в целом за период с 2016 по 2021 годы российское подразделение Buzzi Unicem уплатило налогов и других обязательных платежей в бюджет РФ на 62 миллиона евро.

"Для сравнения, 62 миллиона евро - это стоимость 206 ракет "Точка-У" - тактических баллистических ракет, применяемых РФ против мирного населения Украины. Так, 8 апреля 2022 года Россия нанесла удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске ракетами "Точка-У". Тогда погибли по меньшей мере 50 человек и около 100 были ранены", - напоминают в агентстве.

Там отмечают, что Buzzi Russia сотрудничает с Министерством обороны РФ и поставляет свою продукцию крупнейшим подконтрольным государству предприятиям, таким как "Роснефть", руководство которой находится под санкциями и имеет тесные связи с президентом РФ Владимиром Путиным, и "Росатом", ответственный за захват Запорожской атомной электростанции.

"Также, по имеющейся информации, компания выражает огромную благодарность своим мобилизованным сотрудникам в российских социальных сетях. Так, дочерняя SLK Cement отправляла поставки российскому артиллерийскому подразделению, в состав которого входят сотрудники Buzzi", - добавляют в ведомстве.

Кроме того, там обращают внимание, что ни один акционер так публично и не осудил участие Buzzi Russia в российской войне и не призвал компанию отказаться от российского бизнеса, из чего в НАПК делают вывод о поддержке войны Buzzi Unicem.

Напомним, что ранее НАПК включило в список международных спонсоров войны, в частности, такие компании как Procter&Gamble, Leroy Merlin, Auchan и Metro Cash & Carry.