Думає про продаж "дочки". Raiffeisen Bank знову відкладає вихід із РФ

Відокремлення російського бізнесу Raiffeisen Ваnk International (RBI) до кінця 2023 року малоймовірне. Про це заявив гендиректор компанії Йоганн Штробль, відступивши від попередніх прогнозів, повідомляє Reuters.

За його словами, це пов'язано з тим, що австрійський банк бачить "чіткий, можливо, простіший шлях ... через продаж".

RBI вивчає і відокремлення, і продаж як варіанти для свого російського бізнесу з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"В обох цих варіантах ми досягли значного прогресу", – сказав Штробль.

У квартальному фінансовому звіті, опублікованому 3 листопада, RBI заявив, що вихід з Росії є "дуже складним".

"Місцеві та міжнародні закони і правила, що регулюють продаж бізнесу в Росії, постійно змінюються", – вказали в банку.

"Райффайзен Банк": вихід із Росії

Raiffeisen Bank International заявив, що займатиметься можливим продажем або відокремленням свого російського бізнесу наприкінці березня 2023 року. Це сталося після тиску з боку австрійських інвесторів і Європейського центробанку.

У травні Reuters повідомляло, що RBI відмовився від ідеї продати російський підрозділ, не зумівши знайти покупця. Тому група планувала відокремити його та передати акціонерам.

За даними агентства, це хотіли зробити до вересня. Однак у липні стало відомо, що ці плани відкладали.

Як тепер пишуть журналісти, протягом перших дев'яти місяців 2023 року на Росію припало 45% прибутку RBI. При цьому в третьому кварталі банк повідомив про скорочення обсягу кредитів у країні на 30% порівняно з попереднім роком.

У звʼязку з західними санкціями прибутки, які RBI отримує в РФ, залишаються в місцевій дочірній компанії.

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