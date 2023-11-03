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Думает о продаже "дочки". Raiffeisen Bank снова откладывает выход из РФ
Отделение российского бизнеса Raiffeisen Ваnk International (RBI) до конца 2023 года маловероятно. Об этом заявил гендиректор компании Иоганн Штробль, отступив от предыдущих прогнозов, сообщает Reuters.
По его словам, это связано с тем, что австрийский банк видит "четкий, возможно, более простой путь... через продажу".
RBI изучает и отделение, и продажу как варианты для своего российского бизнеса с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину.
"В обоих этих вариантах мы добились значительного прогресса", – сказал Штробль.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В квартальном финансовом отчете, опубликованном 3 ноября, RBI заявил, что выход из России "очень сложный".
"Местные и международные законы и правила, регулирующие продажу бизнеса в России постоянно меняются", – указали в банке.
"Райффайзен Банк": выход из России
Raiffeisen Bank International заявил, что будет заниматься возможной продажей или отделением своего российского бизнеса в конце марта 2023 года. Это произошло после давления со стороны австрийских инвесторов и Европейского центробанка.
В мае Reuters сообщало, что RBI отказался от идеи продать российское подразделение, не сумев найти покупателя. Поэтому группа планировала его отделить и передать акционерам.
По данным агентства, это хотели сделать до сентября. Однако в июле стало известно, что эти планы отложили.
Как сейчас пишут журналисты, в течение первых девяти месяцев 2023 года на Россию пришлось 45% прибыли RBI. При этом в третьем квартале банк сообщил о сокращении объема кредитов в стране на 30% по сравнению с предыдущим годом.
В связи с западными санкциями доходы, которые RBI получает в РФ, остаются в местной дочерней компании.
Источник фото: ua.depositphotos.com