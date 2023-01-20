Германия анонсировала пакет военной помощи Украине на 1 млрд евро

Германия готовит пакет военной помощи Украине на 1 миллиард евро. В него, в частности, войдут система Patriot и САУ Gepard.

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Об этом заявил новый министр обороны Германии Борис Писториус, пишет "Укринформ".

"Мы говорим в целом о весеннем пакете стоимостью более 1 млрд евро", - отметил он и добавил, что общая стоимость предоставленной Германией военной помощи превысит 3,3 миллиарда евро.

По его словам, акцент в ближайшее время будет сделан на противовоздушной обороне.

Министр сообщил, что Германия отправит в Украину систему Patriot, еще 7 САУ Gepard из запасов промышленности, дальнейшие системы Iris-T SLM и управляемые ракеты к ним. Все это включая логистику и обучение солдат, уточнил он, добавив, что обучение на БМП и Patriot начнется в конце января.

Он также напомнил о подготовке к отправке в 40 БМП Marder и отметил, что это синхронизированный с другими партнерами шаг.

Напомним, 20 января на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии проходит очередное заседание контактной группы министров обороны стран-союзниц Украины по оказанию ей военной помощи.