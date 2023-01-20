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Німеччина анонсувала пакет військової допомоги Україні на 1 млрд євро
Німеччина готує пакет військової допомоги Україні на 1 мільярд євро. До нього, зокрема, увійдуть система Patriot і САУ Gepard.
Про це заявив новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пише "Укрінформ".
"Ми говоримо загалом про весняний пакет вартістю понад 1 млрд євро", - зазначив він і додав, що загальна вартість наданої Німеччиною військової допомоги перевищить 3,3 мільярда євро.
За його словами, акцент ближчим часом буде зроблений на протиповітряній обороні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Міністр повідомив, що Німеччина відправить в Україну систему Patriot, ще 7 САУ Gepard із запасів промисловості, подальші системи Iris-T SLM і керовані ракети до них. Все це включно з логістикою та навчанням солдатів, уточнив він, додавши, що навчання на БМП і Patriot почнеться наприкінці січня.
Він також нагадав про підготовку до відправлення до 40 БМП Marder і зауважив, що це синхронізований з іншими партнерами крок.
Нагадаємо, що 20 січня на американській авіабазі "Рамштайн" у Німеччині проходить чергове засідання контактної групи міністрів оборони країн-союзниць України з надання їй військової допомоги.