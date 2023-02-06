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Зеленський ввів санкции проти 200 підприємств атомної галузі Росії на 50 років
Рада національної безпеки і оборони 5 лютого ухвалила, президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення про застосування санкцій проти 200 підприємств атомної галузі Росії. Про це йдеться в указі глави держави №57.
Зазначається, що відповідні пропозиції були внесені Службою безпеки України. До всіх компаній-фігурантів застосовано повний спектр обмежень з 18 пунктів. Санкції вводяться на 50 (п'ятдесят) років.
Серед юросіб, що потрапили під санкцій - Державна корпорація з атомної енергії "Росатом", АТ "Атомний енергопромисловий комплекс", "Русатом автоматизовані системи управління", федеральне "Гідрографічне підприємство", ФДУП "Національний оператор із поводження з радіоактивними відходами", дочірні підприємства "Росатома" та "Русатома", та десятки науково-дослідних інститутів та заводи, дотичних до цієї галузі.
Проти двох підприємств - "Хіагда" (Бурятія) та Чепецького механічного заводу (Глазов, Удмуртія) санкції раніше вже було введено 19 жовтня 2022 року, але на п'ять років. Тож тепер обмеження щодо них замінені на 50-річні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Це не останнє рішення щодо цієї їхньої галузі. Сенс наших кроків також і в тому, щоб підтримати зусилля наших дипломатів для розширення глобальних санкцій на цю частину російської машини агресії", - прокоментував Зеленський у вечірньому відеозверненні.
За словами президента, Росія – це єдина держава у світі, яка дозволяє своїм військовим обстрілювати атомні станції та використовувати атомні електростанції як прикриття для обстрілів.
"Російські ракети неодноразово йшли за траєкторіями над ядерними об’єктами України. Також держава-терорист використовує атомну галузь як один з елементів зовнішньої експансії. Для тиску на інші держави. Для створення відповідних загроз суверенітету інших держав. Усе це – достатні причини, щоб і атомна галузь Росії була під глобальними санкціями. Ми працюємо над цим із нашими партнерами", - додав він.
Нагадаємо, що зазначене рішення готувалося декілька місяців і неодноразово анонсувалося українською владою. При цьому сам Зеленський ще у серпні 2022 року неодноразово закликав інші країни до ухвалення таких рішень, які, втім, досі не були прийняті з огляду на частку та величезний вплив Росії на світову ядерну галузь.