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Зеленский ввел санкции против 200 предприятий атомной отрасли России на 50 лет

Зеленский ввел санкции против 200 предприятий атомной отрасли России на 50 лет
Владимир Зеленский. Фото: скриншот видео

Совет национальной безопасности и обороны 5 февраля принял президент Владимир Зеленский ввел в действие решение о применении санкций против 200 предприятий атомной отрасли России. Об этом говорится в указе главы государства №57.

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Соответствующие предложения были внесены Службой безопасности Украины. Ко всем компаниям-фигурантам применен полный спектр ограничений из 18 пунктов. Санкции вводятся на 50 (пятьдесят) лет.

Среди попавших под санкций юрлиц - государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", АО "Атомный энергопромышленный комплекс", "Русатом автоматизированные системы управления", федеральное "Гидрографическое предприятие", ФГУП "Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами", дочерние предприятия "Росатома" и "Русатома" и десятки научно-исследовательских институтов и заводов, имеющих отношение к этой отрасли.

Против двух предприятий – "Хиагда" (Бурятия) и Чепецкого механического завода (Глазов, Удмуртия) санкции ранее уже были введены 19 октября 2022 года, но на пять лет. Теперь же ограничения по ним заменены на 50-летние.

"Это не последнее решение относительно этой отрасли. Смысл наших шагов также и в том, чтобы поддержать усилия наших дипломатов для расширения глобальных санкций на эту часть российской машины агрессии", - прокомментировал Зеленский в вечернем видеообращении.

По словам президента, Россия – это единственное государство в мире, которое позволяет своим военным обстреливать атомные станции и использовать атомные электростанции как прикрытие для обстрелов.

"Российские ракеты неоднократно следовали по траекториям над ядерными объектами Украины. Также государство-террорист использует атомную отрасль как один из элементов внешней экспансии. Для давления на другие государства. Для создания соответствующих угроз суверенитету других государств. Все это – достаточные причины, чтобы и атомная отрасль России была под глобальными санкциями. Мы работаем над этим с нашими партнерами", – добавил он.

Напомним, что указанное решение готовилось несколько месяцев и неоднократно анонсировалось украинскими властями. При этом сам Зеленский еще в августе 2022 года неоднократно призывал другие страны к принятию таких решений, которые, впрочем, до сих пор не были приняты с учетом доли и огромного влияния России на мировую ядерную отрасль.

Автор:
Тимофей Беспятов