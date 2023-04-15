Корректировщика из Николаева отправили на 11 лет за решетку

Житель Николаева получил 11,5 лет лишения свободы за то, что корректировал удары российскими крылатыми ракетами "Калибр" по родному городу. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Также информатор собирал разведданные о местах базирования и перемещения подразделений сил обороны на территории региона.

Прежде всего преступник пытался выявить боевые позиции артиллерии и системы противовоздушной обороны ВСУ.

СБУ задержала корректировщика в августе 2022 года в ходе контрдиверсионных мер в Николаевской области. Российская спецслужба завербовала жителя Николаева через представителя «мдб днр» в начале лета. Информатора нашли благодаря прокремлевскому Telegram-каналу, где мужчина оправдывал российскую вооруженную агрессию против Украины.

Во время обыска у злоумышленника был обнаружен мобильный телефон, через который он коммуникировал с оккупантами.

По доказательствам суд лишил корректировщика свободы на 11,5 лет.

Суд признал его виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения);

ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Напомним, СБУ задержала информатора ФСБ, который передавал координаты мест дислокации ВСУ в Сумской области.

После 24 февраля прошлого года предатель получил задачу собирать разведданные о местах базирования сил обороны в приграничных районах северо-восточной части Украины.

Отмечается, что россиян интересовали локации укрепрайонов, фортификационных сооружений и вооружение украинских защитников на территории Сумской области.

Предварительную информацию агент выспрашивал у местных жителей, затем проверял ее и наносил координаты на карту. После этого – передавал в ФСБ. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника во время выполнения разведывательного задания.

Также Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще трех информаторов ФСБ, проводивших разведывательно-подрывную деятельность в прифронтовых районах Донбасса.

По материалам украинской спецслужбы, суд назначил злоумышленникам от 8 до 12 лет тюрьмы.