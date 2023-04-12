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Оккупанты обстреляли Очаков Николаевской области
Вечером 12 апреля российские оккупанты из артиллерии обстреляли город Очаков Николаевской области. Об этом сообщил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет.
“Снова обстрелы города, с определенной периодичностью, предварительно с РСЗО. Повреждения и пострадавших устанавливаем, полиция и ГСЧС работают на месте”, - написал Сергей Шайхет.
Отметим, это не первый обстрел Очакова за последние сутки.
Военные Российской Федерации 12 апреля с 00:00 начали атаку на город.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Для нанесения ударов по мирным жителям оккупанты применили артиллерию.
В результате обстрелов в Очаков разрушены и повреждены жилые дома. Также пострадали автомобили, сети Интернет, газо и электроснабжение.
Ранее, 13 марта в результате обстрела Николаевской области погибли мужчина и женщина 1978 и 1980 г.р., тогда же ребенка 7 лет забрала скорая. До этого российские военные открывали огонь по Николаевской области в ночь на 12 марта.
Напомним, в результате масштабных обстрелов Славянска Донецкой области 27 марта известно о четырех погибших, еще 34 человека получили ранения.
27 марта российские кафиры ударили по центру Славянска ракетами С-300. Тогда враг разрушил административные и офисные здания, пять многоэтажек и семь частных домов.