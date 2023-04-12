Оккупанты обстреляли Очаков Николаевской области

Вечером 12 апреля российские оккупанты из артиллерии обстреляли город Очаков Николаевской области. Об этом сообщил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет.

“Снова обстрелы города, с определенной периодичностью, предварительно с РСЗО. Повреждения и пострадавших устанавливаем, полиция и ГСЧС работают на месте”, - написал Сергей Шайхет.

Отметим, это не первый обстрел Очакова за последние сутки.

Военные Российской Федерации 12 апреля с 00:00 начали атаку на город.

Для нанесения ударов по мирным жителям оккупанты применили артиллерию.

В результате обстрелов в Очаков разрушены и повреждены жилые дома. Также пострадали автомобили, сети Интернет, газо и электроснабжение.

Ранее, 13 марта в результате обстрела Николаевской области погибли мужчина и женщина 1978 и 1980 г.р., тогда же ребенка 7 лет забрала скорая. До этого российские военные открывали огонь по Николаевской области в ночь на 12 марта.

Напомним, в результате масштабных обстрелов Славянска Донецкой области 27 марта известно о четырех погибших, еще 34 человека получили ранения.

27 марта российские кафиры ударили по центру Славянска ракетами С-300. Тогда враг разрушил административные и офисные здания, пять многоэтажек и семь частных домов.