Российские войска обстреляли Очаков. Есть разрушения

Военные Российской Федерации 12 апреля с 00:00 начали атаку на город Очаков Николаевской области. Об этом сообщила пресс-служба Николаевской областной государственной администрации.

Для нанесения ударов по мирным жителям оккупанты применили артиллерию.

В результате обстрелов в Очакове разрушены и повреждены жилые дома. Также повреждения получили автомобили, сети Интернет, -газо и электроснабжение.

По данным Николаевской облгосадминистрации, пострадавших в результате атак нет.

"В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", - уточнили в ОГА.

Ранее, 13 марта в результате обстрела Николаевской области погибли мужчина и женщина 1978 и 1980 г.р., тогда же ребенка 7 лет забрала скорая. До этого российские военные открывали огонь по Николаевской области в ночь на 12 марта. В частности, под артиллерийские обстрелы попал город Очаков.