Армия РФ ударила по Славянску, есть жертвы (ВИДЕО, ФОТО)

Российские оккупационные войска 27 марта нанесли удар по Славянску в Донецкой области.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Еще один день, начавшийся с терроризма РФ. Государство-агрессор обстреляло наш Славянск. К сожалению, есть погибший и пострадавшие разной степени тяжести", - отметил он.

По его словам, на месте работают все службы. Продолжается разбор завалов.

"Враг должен знать: Украина не простит издевательства над нашими людьми, не простит этих смертей и ранений. Все российские террористы будут разбиты. Ответственность понесут все, кто причастен к этой агрессии", - добавил президент.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что в результате обстрела Славянска по состоянию на 13:00 известно о 2 погибших и 29 раненых.

"Разрушены административные и офисные здания, 5 многоэтажек и 7 частных домов – таковы последствия сегодняшнего обстрела Славянска. Рашисты ударили по центру города около 10:30 двумя ракетами С300", - отметил он.

Кроме того, по его словам, в это же время ракетный удар получил Дружковка - две ракеты С300 попали в Дружковский детский дом и практически полностью его разрушили. По предварительной информации обошлось без жертв и пострадавших.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 26 марта несколько раз массированно обстреляли Авдеевку Донецкой области, а утром 27 марта нанесли четыре авиаудара по городу.