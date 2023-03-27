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Сырский рассказал о ситуации в Бахмуте: продолжается наиболее интенсивная фаза боев

Сырский рассказал о ситуации в Бахмуте: продолжается наиболее интенсивная фаза боев

Ситуация в Бахмуте Донецкой области стабильно сложная. Россия несет значительные потери, но наступление продолжает.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, пишет Military Media Center.

Сырский в очередной раз посетил самые горячие точки бахмутского направления. Он оценил обстановку и принял ряд мер по решению проблемных вопросов, препятствующих эффективно выполнять боевые задания.

Командующий также принял ряд оперативных решений, направленных на усиление возможностей украинских защитников по сдерживанию и нанесению поражения врагу.

"Продолжается наиболее интенсивная фаза боев за Бахмут. Ситуация стабильно сложна. Враг несет значительные потери в человеческих ресурсах, вооружении и военной технике, но продолжает вести наступательные действия. Наши защитники в тяжелейших условиях героически сдерживают враждебное нашествие и не оставляют врагу шансов реализовать свои", – отметил он.

Сырский подчеркнул, что оборона Бахмута обусловлена военной необходимостью и основывается на грамотном использовании защитных возможностей города, возведенных укреплений и оборудованных огневых сооружений.

"Мужество и героизм наших воинов, в сочетании с умелым использованием оружия, применением маневра силами и средствами, позволили вести оборону города сверх всех предельных сроков и прогнозов. Мы просчитываем все возможные варианты развития событий, и будем действовать адекватно сложившейся обстановке", – заверил он.

Напомним, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский ранее заявлял, что группировки российских сил, пытающихся атаковать Бахмут Донецкой области, несут значительные потери. Вооруженные силы Украины готовятся воспользоваться ослаблением сил противника.

Автор:
Нина Комащенко