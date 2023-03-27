Сырский рассказал о ситуации в Бахмуте: продолжается наиболее интенсивная фаза боев

Ситуация в Бахмуте Донецкой области стабильно сложная. Россия несет значительные потери, но наступление продолжает.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, пишет Military Media Center.

Сырский в очередной раз посетил самые горячие точки бахмутского направления. Он оценил обстановку и принял ряд мер по решению проблемных вопросов, препятствующих эффективно выполнять боевые задания.

Командующий также принял ряд оперативных решений, направленных на усиление возможностей украинских защитников по сдерживанию и нанесению поражения врагу.

"Продолжается наиболее интенсивная фаза боев за Бахмут. Ситуация стабильно сложна. Враг несет значительные потери в человеческих ресурсах, вооружении и военной технике, но продолжает вести наступательные действия. Наши защитники в тяжелейших условиях героически сдерживают враждебное нашествие и не оставляют врагу шансов реализовать свои", – отметил он.

Сырский подчеркнул, что оборона Бахмута обусловлена военной необходимостью и основывается на грамотном использовании защитных возможностей города, возведенных укреплений и оборудованных огневых сооружений.

"Мужество и героизм наших воинов, в сочетании с умелым использованием оружия, применением маневра силами и средствами, позволили вести оборону города сверх всех предельных сроков и прогнозов. Мы просчитываем все возможные варианты развития событий, и будем действовать адекватно сложившейся обстановке", – заверил он.

Напомним, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский ранее заявлял, что группировки российских сил, пытающихся атаковать Бахмут Донецкой области, несут значительные потери. Вооруженные силы Украины готовятся воспользоваться ослаблением сил противника.