Сирський розповів про ситуацію в Бахмуті: триває найбільш інтенсивна фаза боїв

Ситуація у Бахмуті на Донеччині стабільно складна. Росія зазнає значних втрат, але наступ продовжує.

Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, пише Military Media Center.

Сирський чергове відвідав найгарячіші точки бахмутського напрямку. Він оцінив обстановку та вжив низку заходів для вирішення проблемних питань, які перешкоджають ефективно виконувати бойові завдання.

Командувач також прийняв низку оперативних рішень, спрямованих на посилення спроможностей українських захисників щодо стримування та нанесення ураження ворогу.

"Триває найбільш інтенсивна фаза боїв за Бахмут. Ситуація стабільно складна. Ворог несе значні втрати в людських ресурсах, озброєнні та військовій техніці, але продовжує вести наступальні дії. Наші захисники в надважких умовах героїчно стримують ворожу навалу і не залишають ворогу шансів реалізувати свої задуми", - зазначив він.

Сирський наголосив, що оборона Бахмута обумовлена військовою необхідністю і ґрунтується на грамотному використанні захисних можливостей міста, зведених укріплень та обладнаних вогневих споруд.

"Мужність і героїзм наших воїнів, у поєднанні з умілим використанням зброї, застосуванням маневру силами та засобами, дозволили вести оборону міста понад всі граничні терміни та прогнози. Ми прораховуємо всі можливі варіанти розвитку подій, та будемо діяти адекватно до обстановки, що склалася", - запевнив він.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський раніше заявляв, що угрупування російських сил, що намагаються атакувати Бахмут Донецької області, несуть значні втрати. Збройні сили України готуються скористатися послабленням сил противника.