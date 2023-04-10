В Николаевской области изменили продолжительность комендантского часа

С понедельника в Николаевской области комендантский час будет начинаться в 00:00 и длиться до 05:00. Об этом сообщили в Николаевском областном совете в Facebook.

Но такие изменения будут касаться не всей области.

”В населенных пунктах Очаковского городского территориального общества комендантский час будет начинаться в 23:00 и продлится до 05:00”, - пишут в Николаевском областном совете.

Также в течение комендантского часа установлен режим светомаскировки в режиме полного затемнения .

4 апреля 2023 В Полтавской области изменили продолжительность комендантского часа. Начиная с 5 апреля, он продлится с 00:00 до 04:00.

В Черкасской области сократили комендантский час. С 3 апреля он продлится с 00:00 – 4:00.

"Учитывая ситуацию с безопасностью и учитывая потребности нашей экономики, посевную кампанию и ради наращивания производственных мощностей, сокращаем комендантский час в Черкасской области", - отметил глава ОВА.

Также с 29 марта сократили комендантский час в Ивано-Франковской области. Он будет длиться с 00:00 до 05:00.

Отметим, власти Киевской области не будут отменять комендантский час на Пасху. В ночь с субботы 15 апреля на воскресенье 16 апреля комендантский час в Киевской области будет действовать без изменений - с 00:00 до 5:00. Находиться в храмах в это время может только духовенство.