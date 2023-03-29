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Общество
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Учли посевную кампанию. В Черкасской области изменят время комендантского часа

Учли посевную кампанию. В Черкасской области изменят время комендантского часа
Фото: Depositphotos

В Черкасской области сократят комендантский час. С понедельника, 3 апреля, он продлится с 00:00 – 4:00.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"Учитывая ситуацию с безопасностью и учитывая потребности нашей экономики, посевную кампанию и ради наращивания производственных мощностей, сокращаем комендантский час в Черкасской области", - отметил он.

Напомним, с 29 марта сократили комендантский час в Ивано-Франковской области. Теперь он продлится с 00:00 до 05:00.

Источник фото: Depositphotos

Автор:
Нина Комащенко