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Учли посевную кампанию. В Черкасской области изменят время комендантского часа
В Черкасской области сократят комендантский час. С понедельника, 3 апреля, он продлится с 00:00 – 4:00.
Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.
"Учитывая ситуацию с безопасностью и учитывая потребности нашей экономики, посевную кампанию и ради наращивания производственных мощностей, сокращаем комендантский час в Черкасской области", - отметил он.
Напомним, с 29 марта сократили комендантский час в Ивано-Франковской области. Теперь он продлится с 00:00 до 05:00.Подписывайтесь на наш Telegram канал
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