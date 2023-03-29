Врахували посівну кампанію. На Черкащині змінять час комендантської години

У Черкаській області скоротять комендантську годину. З понеділка, 3 квітня, вона триватиме з 00:00 – 4:00.

Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Зважаючи на безпекову ситуацію та враховуючи потреби нашої економіки, посівну кампанію та задля нарощування виробничих потужностей, скорочуємо комендантську годину на Черкащині", - зазначив він.

Нагадаємо, з 29 березня скоротили комендантську годину у Івано-Франківській області. Тепер вона триватиме з 00:00 до 05:00.

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