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Общество
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Глава ПЦУ Эпифаний рассказал, где будет проходить служба на Пасху

Глава ПЦУ Эпифаний рассказал, где будет проходить служба на Пасху
Эпифаний рассказал, где будет проходить служба на Пасху.

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний проведет службу на Пасху в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Она скорее всего пройдет уже после комендантского часа.

Об этом он сообщил в комментарии Суспильному.

"Молитва будет в Лавре в Успенском соборе, но, скорее всего, после комендантского часа утром", - отметил митрополит и добавил, что время сообщат дополнительно.

Он также прокомментировал ситуацию с УПЦ МП, не желающими покидать Лавру.

"Мы не за то, чтобы выселяли монахов из Киево-Печерской лавры. Мы за то, чтобы дух "русского мира" здесь не властвовал. Чтобы Лавра была украинской, чтобы в ней всегда неслась молитва на украинском языке за нашу Украину", — подчеркнул митрополит.

По его словам, украинизация Лавры – неизбежный процесс. В Верхней Лавре уже постоянно совершается богослужение ПЦУ, а со временем будут "мирно и спокойно" молиться и в Нижней Лавре.

Напомним, в 2023 году Пасха по юлианскому календарю приходится на 16 апреля. В этот день в Киеве комендантский час не будет отменяться и будет действовать с 00:00 до 05:00.

Отметим, что на территории Киево-Печерской Лавры продолжается конфликт с УПЦ (МП), представители которой отказываются покидать святыню.

Напомним также, что согласно действующему законодательству, в Украине отменяют все дополнительные выходные.

Автор:
Нина Комащенко