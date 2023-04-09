Глава ПЦУ Эпифаний рассказал, где будет проходить служба на Пасху

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний проведет службу на Пасху в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Она скорее всего пройдет уже после комендантского часа.

Об этом он сообщил в комментарии Суспильному.

"Молитва будет в Лавре в Успенском соборе, но, скорее всего, после комендантского часа утром", - отметил митрополит и добавил, что время сообщат дополнительно.

Он также прокомментировал ситуацию с УПЦ МП, не желающими покидать Лавру.

"Мы не за то, чтобы выселяли монахов из Киево-Печерской лавры. Мы за то, чтобы дух "русского мира" здесь не властвовал. Чтобы Лавра была украинской, чтобы в ней всегда неслась молитва на украинском языке за нашу Украину", — подчеркнул митрополит.

По его словам, украинизация Лавры – неизбежный процесс. В Верхней Лавре уже постоянно совершается богослужение ПЦУ, а со временем будут "мирно и спокойно" молиться и в Нижней Лавре.

Напомним, в 2023 году Пасха по юлианскому календарю приходится на 16 апреля. В этот день в Киеве комендантский час не будет отменяться и будет действовать с 00:00 до 05:00.

Отметим, что на территории Киево-Печерской Лавры продолжается конфликт с УПЦ (МП), представители которой отказываются покидать святыню.

Напомним также, что согласно действующему законодательству, в Украине отменяют все дополнительные выходные.