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Суспільство
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Голова ПЦУ Епіфаній розповів, де відбуватиметься служба на Великдень

Голова ПЦУ Епіфаній розповів, де відбуватиметься служба на Великдень
Епіфаній розповів, де відбуватиметься служба на Великдень.

Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній проведе службу на Великдень в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Вона, швидше за все, відбудеться вже після комендантської години.

Про це він повідомив у коментарі Суспільному.

"Молитва буде в Лаврі в Успенському соборі, але скоріше за все після комендантської години вранці", - зазначив митрополит і додав, що час повідомлять додатково.

Він також прокоментував ситуацію з УПЦ МП, які не бажають покидати Лавру.

"Ми не за те, аби виселяли монахів з Києво-Печерської лаври. Ми за те, щоб дух "руського мира" тут не панував. Щоб Лавра була українською, щоб в ній завжди линула молитва українською мовою за нашу Україну", — наголосив митрополит.

За його словами, українізація Лаври – неминучий процес. У Верхній Лаврі вже постійно звершується богослужіння ПЦУ, а з часом будуть "мирно та спокійно" молитися і в Нижній Лаврі.

Нагадаємо, у 2023 році Великдень за юліанським календарем припадає на 16 квітня. Цього дня в Києві комендантська година не скасовуватиметься і діятиме з 00:00 до 05:00.

Зазначимо, що на території Києво-Печерської лаври триває конфлікт з УПЦ (МП), представники якої відмовляються покидати святиню.

Нагадаємо також, що згідно з чинним законодавством, в Україніскасовуютьвсі додаткові вихідні. 

Автор:
Ніна Комащенко