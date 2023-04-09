Голова ПЦУ Епіфаній розповів, де відбуватиметься служба на Великдень

Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній проведе службу на Великдень в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Вона, швидше за все, відбудеться вже після комендантської години.

Про це він повідомив у коментарі Суспільному.

"Молитва буде в Лаврі в Успенському соборі, але скоріше за все після комендантської години вранці", - зазначив митрополит і додав, що час повідомлять додатково.

Він також прокоментував ситуацію з УПЦ МП, які не бажають покидати Лавру.

"Ми не за те, аби виселяли монахів з Києво-Печерської лаври. Ми за те, щоб дух "руського мира" тут не панував. Щоб Лавра була українською, щоб в ній завжди линула молитва українською мовою за нашу Україну", — наголосив митрополит.

За його словами, українізація Лаври – неминучий процес. У Верхній Лаврі вже постійно звершується богослужіння ПЦУ, а з часом будуть "мирно та спокійно" молитися і в Нижній Лаврі.

Нагадаємо, у 2023 році Великдень за юліанським календарем припадає на 16 квітня. Цього дня в Києві комендантська година не скасовуватиметься і діятиме з 00:00 до 05:00.

Зазначимо, що на території Києво-Печерської лаври триває конфлікт з УПЦ (МП), представники якої відмовляються покидати святиню.

Нагадаємо також, що згідно з чинним законодавством, в Україніскасовуютьвсі додаткові вихідні.