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Голова ПЦУ Епіфаній розповів, де відбуватиметься служба на Великдень
Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній проведе службу на Великдень в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Вона, швидше за все, відбудеться вже після комендантської години.
Про це він повідомив у коментарі Суспільному.
"Молитва буде в Лаврі в Успенському соборі, але скоріше за все після комендантської години вранці", - зазначив митрополит і додав, що час повідомлять додатково.
Він також прокоментував ситуацію з УПЦ МП, які не бажають покидати Лавру.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Ми не за те, аби виселяли монахів з Києво-Печерської лаври. Ми за те, щоб дух "руського мира" тут не панував. Щоб Лавра була українською, щоб в ній завжди линула молитва українською мовою за нашу Україну", — наголосив митрополит.
За його словами, українізація Лаври – неминучий процес. У Верхній Лаврі вже постійно звершується богослужіння ПЦУ, а з часом будуть "мирно та спокійно" молитися і в Нижній Лаврі.
Нагадаємо, у 2023 році Великдень за юліанським календарем припадає на 16 квітня. Цього дня в Києві комендантська година не скасовуватиметься і діятиме з 00:00 до 05:00.
Зазначимо, що на території Києво-Печерської лаври триває конфлікт з УПЦ (МП), представники якої відмовляються покидати святиню.
Нагадаємо також, що згідно з чинним законодавством, в Україніскасовуютьвсі додаткові вихідні.