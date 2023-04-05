Як діятиме комендантська година в Києві на Великдень

В 2023 році Великдень за юліанським календарем припадає на 16 квітня. Цього дня в Києві комендантська година не скасовуватиметься і діятиме з 00:00 до 05:00.

Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

В КМВА пояснюють, що комендантську годину не скасують задля безпеки киян та гостів столиці. В Великодню ніч, як і в інші дні, під час дії комендантської години буде заборонено перебувати на вулиці та у громадських місцях, переміщатися транспортом без спецперепустки або пішки.

"Закликаємо киян і гостей столиці правильно розрахувати час та повернутися додому до того, як почне діяти комендантська година", — звернулися КМВА до вірян.

Як в Києві організують служби на Великдень

Центральні телевізійні канали, YouTube та у Facebook транслюватимуть служби священнослужителів в ніч на 16 квітня. По завершенню комендантської години громадяни зможуть піти до церкви.

"Але дуже прошу – поставтеся до відвідування храмів із розумінням воєнного стану та відповідальністю. Не потрібно намагатися освятити кошики відразу по закінченню комендантської години. Не потрібно скупчуватися у великих кількостях в середині та біля храмів. Не наражайте себе та оточуючих на небезпеку. Священнослужителі усім освятять великодні кошики! І не забувайте про сигнали повітряної тривоги. При оголошенні небезпеки – прямуйте в найближче укриття. Бережіть себе і близьких", — звернувся начальник КМВА Сергій Попко до киян та гостів столиці.

Зазначимо, що на території Києво-Печерської лаври триває конфлікт з УПЦ (МП), представники якої відмовляються покидати святиню. В ПЦУ ще не повідомляли про намір проводити літургію на Великдень, однак від Різдва, 7 січня 2023 року, митрополит Епіфаній ПЦУ проводить служби в Лаврі.

Нагадаємо також, що згідно з чинним законодавством, в Україні скасовують всі додаткові вихідні. Дійсно, відповідно до статті 67 КЗпП у випадку, коли святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, то вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого.

Однак статтею 6 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" встановлено інші правила на період воєнного стану, а саме призупинено дію статті 73 КЗпП щодо визначення святкових і неробочих днів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com