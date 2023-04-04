Експерти розповіли, як зміняться ціни на яйця в Україні перед Великоднем

Чи варто очікувати традиційного росту цін на яйця в Україні перед Великоднем, розповідає Delo.ua.

В першій половині березня спостерігалося зменшення оптово-відпускних цін виробників яєць на 10-15%. Для споживачів це зменшення було практично не відчутним, оскільки в роздрібних мережах зменшення було не синхронним і становило біля 5-7%.

На думку виконавчого директора Асоціації "Союз птахівників України" Сергія Карпенко, наприкінці березня ціни на полицях повернуться до рівня початку місяця і протримаються як мінімум до Великодня.

Станом на кінець березня за даними сайту Мінфін середня ціна на яйця в Україні ТМ "Квочка" становить 71,60 грн / 10 шт. В лютому середньомісячна ціна складала 73,60 грн / 10 шт. Наразі середня ціна на яйця ТМ "Ясенсвіт" становить 74,12 грн / 10 шт, а в лютому в середньому десяток коштував 73,99 грн.

Збільшення пропозиції на ринку через ріст обсягів виробництва продукції, підґрунтя якому було закладено в другій половині 2022 року, та посилення сезонного фактору через збільшення пропозиції від домогосподарств населення матиме безпосередній вплив на формування цін після Великодня. Тому в Асоціації "Союз птахівників України" прогнозують зниження цін вже після свята.

В цілому за час масштабної війни виробництво курятини зазнало значних втрат під час блекауту. Тільки у Чорнобаїці на двох птахофабриках через знеструмлення загинуло близько 4,5 млн голів птиці. Також деякі птахофабрики були знищені армією РФ.

"В результаті це негативно відобразилось на цінах на курятину і яйця. Після того, як вдалось нормалізувати постачання електроенергії, в Україні почало відновлюватись поголів’я курей, а останні три місяці спостерігається зменшення цін на яйця та курятину" - розповів експерт Київської школи економіки Павло Мартишев.

За прогнозами експерта Мартишева, перед Великоднем значного підвищення цін на яйця та курятину не буде.

За останній рік, якщо дивитися на ціни від періоду Великодня до поточного Великодня, основні продукти харчування продемонстрували зростання цін, що далеко перевищує загальноприйняту інфляцію, каже аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак.

Так, яйця зросли у ціні на 200% із 72 гривень за 30 штук яєць до 218 гривень. При цьому 10 яєць подорожчали за аналогічний період на 140% з 30 гривень до 72 гривень.

"Спостерігаючи динаміку цін на яйця в Україні, і розуміючи політичні та економічні процеси, що відбуваються в країні, зрозуміло, що зростання цін поступове, а не передсвяткове і було викликане об'єктивними причинами зростання цін на бензин і необхідністю платити за дорожчі імпортні продукти харчування для тварин. Також узимку різко подорожчало утримання птахів та тварин, коли знадобилося опалювати та підігрівати ферми в умовах відключених електромереж за рахунок генераторів", - каже Орищак.

Орищак додав, що цей чинник ще позначатиметься вартості товарів протягом усього року, оскільки бізнесу потрібно повернути інвестиційні вклади.