Эксперты рассказали, вырастут ли цены на яйца в Украине перед Пасхой

Стоит ли ожидать традиционного роста цен на яйца в Украине перед Пасхой, рассказывает Delo.ua.

В первой половине марта наблюдалось уменьшение оптово-отпускных цен производителей яиц на 10–15%. Для потребителей снижение стоимости было практически не ощутимым, поскольку в розничных сетях уменьшение было не синхронным и составило около 5-7%.

По мнению исполнительного директора Ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергея Карпенко, в конце марта цены на полках вернутся до уровня начала месяца и продержатся как минимум до Пасхи.

По состоянию на конец марта по данным сайта Минфин средняя цена на яйца в Украине ТМ "Квочка" составляет 71,60 грн/10 шт. В феврале среднемесячная цена составляла 73,60 грн/10 шт. Пока средняя цена на яйца ТМ "Ясенсвит" составляет 74,12 грн/10 шт, а в феврале в среднем десяток стоил 73,99 грн.

Увеличение предложения на рынке через рост объемов производства продукции, основа которого была заложена во второй половине прошлого года, и усиление сезонного фактора из-за увеличения предложения от домохозяйств населения будет оказывать непосредственное влияние на формирование цен после Пасхи. Поэтому в Ассоциации "Союз птицеводов Украины" прогнозируют снижение цен уже после праздника.

В целом за время масштабной войны производство курятины понесло значительные потери во время блекаута. Только в Чернобаике на двух птицефабриках из-за обесточивания погибли около 4,5 млн голов птицы. Также некоторые птицефабрики были уничтожены армией РФ.

"В результате это негативно отразилось на ценах на курятину и яйца. После того, как удалось нормализовать поставки электроэнергии, в Украине начало возобновляться поголовье кур, а в последние три месяца наблюдается уменьшение цен на яйца и курятину" - рассказал эксперт Киевской школы экономики Павел Мартышев.

По прогнозам эксперта Мартышева, перед Пасхой значительного повышения цен на яйца и курятину не будет.

За последний год, если смотреть на цены от периода Пасхи до Пасхи, основные продукты питания продемонстрировали рост цен, далеко превышающий общепринятую инфляцию, говорит аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орищак.

Да, яйца выросли в цене на 200% с 72 гривен за 30 штук яиц до 218 гривен. При этом 10 яиц подорожали за аналогичный период на 140% с 30 до 72 гривен.

"Наблюдая динамику цен на яйца в Украине, и понимая происходящие в стране политические и экономические процессы, понятно, что рост цен постепенный, а не предпраздничный и был вызван объективными причинами роста цен на бензин и необходимостью платить за более дорогие импортные продукты питания для животных Также зимой резко подорожало содержание птиц и животных, когда понадобилось отапливать и обогревать фермы в условиях отключенных электросетей за счет генераторов", - говорит Орищак.

Орищак добавил, что этот фактор еще будет сказываться на стоимости товаров в течение всего года, поскольку бизнесу нужно вернуть инвестиционные вклады.