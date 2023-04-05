Как будет действовать комендантский час в Киеве на Пасху

В 2023 году Пасха по юлианскому календарю выпадает на 16 апреля. В этот день в Киеве комендантский час не будет отменяться и будет действовать с 00:00 до 05:00.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации.

В КМВА объясняют, что комендантский час не отменят из-за безопасности киевлян и гостей столицы. В Пасхальную ночь, как и в другие дни, во время действия комендантского часа будет запрещено находиться на улице и в общественных местах, перемещаться по транспорту без спецпропуска или пешком.

"Призываем киевлян и гостей столицы правильно рассчитать время и вернуться домой до того, как начнет действовать комендантский час", - обратились КМВА к верующим.

Как в Киеве организуют службы на Пасху

Центральные телевизионные каналы, You Tube и в Facebook будут транслировать службы священнослужителей в ночь на 16 апреля. По завершении комендантского часа граждане смогут пойти в церковь.

"Но очень прошу – отнеситесь к посещению храмов с пониманием военного положения и ответственностью. Не нужно пытаться освятить корзины сразу по окончании комендантского часа. Не нужно скапливаться в больших количествах внутри и возле храмов. Не подвергайте себя и окружающих опасностью. Священнослужители всем освятят". пасхальные корзины! И не забывайте о сигналах воздушной тревоги. При объявлении опасности – направляйтесь в ближайшее укрытие. Берегите себя и близких", — обратился начальник КМВА Сергей Попко к киевлянам и гостям столицы.

Отметим, что на территории Киево-Печерской Лавры продолжается конфликт с УПЦ (МП), представители которой отказываются покидать святыню. В ПЦУ еще не сообщали о намерении проводить литургию на Пасху, однако с Рождества, 7 января 2023 года, митрополит Эпифаний ПЦУ проводит службы в Лавре.

Напомним также, что согласно действующему законодательству, в Украине отменяют все дополнительные выходные. Действительно, согласно статье 67 КЗоТ в случае, когда праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, то выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего.

Однако статьей 6 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" установлены другие правила на период военного положения, а именно приостановлено действие статьи 73 КЗоТ по определению праздничных и нерабочих дней.

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