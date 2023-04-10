В Киевской области в Пасхальную ночь комендантский час не отменят

Власти Киевской области не будут отменять комендантский час на Пасху. В ночь с субботы 15 апреля на воскресенье 16 апреля комендантский час в Киевской области будет действовать без изменений – с 00:00 до 5:00.

Находиться в храмах в это время может только духовенство без верующих, сообщили в Киевской ОВА.

Богослужения будут транслироваться в онлайн-режиме, люди смогут пойти в храмы после завершения комендантского часа.

В КОВА призывают людей ограничить количество присутствующих на территории церквей и кладбищ во время освящения пасхальных корзин и в поминальные дни. Такие меры необходимы в первую очередь для безопасности мирного населения в соответствии с требованиями военного положения.

В Киеве комендантский час также не отменят из-за безопасности киевлян и гостей столицы. В Пасхальную ночь, как и в другие дни, во время действия комендантского часа будет запрещено находиться на улице и в общественных местах, перемещаться по транспорту без спецпропуска или пешком.