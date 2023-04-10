На Київщині у Великодню ніч комендантську годину не скасують

Влада Київської області не буде скасовувати комендантську годину на Великдень. У ніч із суботи 15 квітня на неділю 16 квітня, комендантська година в Київській області діятиме без змін – з 00:00 до 5:00 години.

Перебувати в храмах у цей час може лише духовенство, без вірян, повідомили у Київській ОВА.

Богослужіння транслюватимуться в онлайн-режимі, люди зможуть піти до храмів після завершення комендантської години.

У КОВА закликають людей обмежити кількість присутніх на території церков і кладовищ під час освячення великодніх кошиків та в поминальні дні. Такі заходи необхідні першочергово задля безпеки мирного населення відповідно до вимог воєнного стану.

У Київі комендантську годину також не скасують задля безпеки киян та гостів столиці. В Великодню ніч, як і в інші дні, під час дії комендантської години буде заборонено перебувати на вулиці та у громадських місцях, переміщатися транспортом без спецперепустки або пішки.