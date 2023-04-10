На Миколаївщині змінили тривалість комендантської години

З понеділка у Миколаївській області комендантська година починатиметься о 00:00 і триватиме до 05:00. Про це повідомили у Миколаївській обласній раді у Facebook.

Втім такі зміни стосуватимуться не всіх громад.

”У населених пунктах Очаківської міської територіальної громади комендантська година починатиметься о 23:00 і триватиме до 05:00”, - пишуть у Миколаївській обласній раді.

Також впродовж комендантської години встановлений режим світломаскування в режимі повного затемнення.

4 квітня 2023 року У Полтавській області змінили тривалість комендантської години. Починаючи з 5 квітня, вона триватиме з 00:00 до 04:00.

У Черкаській області скоротили комендантську годину. З 3 квітня вона триватиме з 00:00 – 4:00.

"Зважаючи на безпекову ситуацію та враховуючи потреби нашої економіки, посівну кампанію та задля нарощування виробничих потужностей, скорочуємо комендантську годину на Черкащині", - зазначив голова ОВА.

Також з 29 березня скоротили комендантську годину у Івано-Франківській області. Тепер вона триватиме з 00:00 до 05:00.

Зазначимо, влада Київської області не скасовуватиме комендантську годину на Великдень. У ніч із суботи 15 квітня на неділю 16 квітня, комендантська година в Київській області діятиме без змін – з 00:00 до 5:00 години. Перебувати в храмах у цей час може лише духовенство.