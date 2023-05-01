В Миколаївській області підрахували кількість зруйнованих будинків внаслідок війни

В Миколаївській області зафіксували 11 670 об’єктів житлового фонду, які були знищено або пошкоджено внаслідок бойових дій. Про це 1 травня повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім під час брифінгу у Media Center Ukraine.

Разом з тим місцева влада тривалий час співпрацює з міжнародними організаціями та країнами. Запланували відновлення низки об’єктів за кошти іноземних партнерів.

"На зараз йдеться про низку об’єктів, в тому числі медичних та освітніх, які будуть відновлюватися за кошти наших іноземних партнерів. Також Регіональний офіс міжнародного співробітництва, він зараз на фінальній стадії через положення, і це додасть додаткових можливостей для співпраці з міжнародними організаціями", – розповів Кім.

Зокрема, Данія та Казахстан за власні кошти вже починають відбудову великих об’єктів.

Крім того, в ОВА відзначають поступове повернення мешканців, значно зросла кількість населення і в самому Миколаєві.

"Наведу приклад на самому обласному центрі. До війни було приблизно 460 тисяч людей. Після 24 лютого 2022 року залишилося близько 200 тисяч. На зараз у місті більш як 400 тисяч людей, із них приблизно 30 тисяч – з Херсону. Місто зараз живе. Не зупинили людей абсолютно, тільки люті додали, обстріли 27 квітня. Люди живуть, повертаються, відновлюють своє житло, намагаються відновити повноцінне життя", — додав начальник ОВА.

Нагадаємо, що загалом з лютого 2022 року Росія завдала збитків українській інфраструктурі на $143,8 млрд. З грудня 2022 року до лютого 2023 року сума зросла ще на понад $ 5 млрд. Крім того, щонайменше 109 великих та середніх підприємств в Україні пошкоджено або зруйновано внаслідок повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ. Загальна сума збитків оцінюється в 13 млрд доларів.