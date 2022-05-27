Количество новых вакансий и выручка заведений на западе Украины достигли довоенных показателей - исследование

Через три месяца с начала войны в Украине работает только 68% от количества заведений, открытых в феврале. Между тем количество новых вакансий и выручка малых и средних заведений общепита на западе страны и в некоторых центральных областях уже достигли довоенных показателей.

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Об этом говорится в совместном исследовании ресторанного рынка Poster и Work.ua

Выручка малых и средних заведений

Лучшие показатели выручки у заведений Закарпатской области: за неделю 16-22 мая их выручка в среднем достигла 152% по сравнению с неделей до войны 14-20 февраля. В Волынской и Черновицкой областях выручка составляет 124% и 119% довоенной.

Некоторые центральные регионы также отмечают довоенные кассы: в Днепропетровской области – 94% от выручки в феврале, в Кировоградской – 93%, в Полтавской – 105%. У недавно уволенных Киевской, Черниговской и Сумской — чуть более половины от довоенных показателей: 59%, 61% и 54% соответственно . В Киеве — также всего 58%.

Худшие показатели в регионах на востоке и юге — там заведения пытаются продолжать работать, но в Донецкой области получают всего 6% довоенной выручки, в Харьковской — 14%, в Херсонской — 21%, в Николаевской — 25%. Данных о Луганской области нет из-за отсутствия активных клиентов Poster в этом регионе.

Данные исследования основываются на данных продаж более 5000 заведений Украины.

Новые ресторанные вакансии

За неделю до войны 14-20 февраля в четырех крупных городах Украины - Киеве, Одессе, Львове и Днепре на сайте Work.ua было размещено 655 новых вакансий по наиболее популярным ресторанным специальностям - повар, бармен, официант. В начале мая количество таких вакансий упало более чем втрое — до 203.

Между тем ситуация на рынке труда на западе выглядит лучше состояния дел в других регионах. Так, количество новых ресторанных вакансий, открытых в начале мая во Львове, даже возросло на 2,5% против довоенного показателя февраля — со 119 до 122 вакансий. В то время как для Днепра этот показатель снизился на 77% со 102 до 23 вакансий, для Одессы — на 85% со 104 до 16 вакансий, для Киева — на 87% со 330 до 42 вакансий.

Заработная плата

Среди четырех городов – Киева, Одессы, Львова и Днепра – наибольшее падение зарплат наблюдается в Одессе. Так, бариста 2-8 мая там предлагали 9000 грн (на 18% меньше, чем в феврале), повару – 12500 грн (-22%), официанту – 12 000 грн (-14%).

В Киеве наибольшее снижение заработной платы наблюдалось на должностях бариста: в начале мая заведения предлагали в среднем 12 000 грн, что на 20% ниже накануне войны. Поваров в Киеве искали на 15 500 грн (-9%), заработная плата официантов осталась без изменений – 18 000 грн.

Во Львове бариста предлагали 10 000 грн, что на 9% ниже, чем до войны, поварам – 12 000 грн (-8%), официантам – 10 000 грн (без изменений).

Среди четырех городов – Киева, Одессы, Львова и Днепра – в начале мая рост заработной платы был заметен только на позициях бариста в Днепре: рост на 9% до 12 000 грн. Заработная плата поваров оставалась без изменений – 14 000 грн., а официантов просела на 28% до 9 000 грн.

Напомним, что на 58% выросла выручка киевских баров из-за разрешения на продажу алкоголя к 22:00.