В Украине создадут единую базу с вакансиями

Государственная служба занятости и Министерство экономики Украины подписали договор о сотрудничестве и информационном взаимодействии с крупнейшими сайтами по трудоустройству (robota.ua, work.ua, novarobota.ua, pidbir.com, grc.ua). Результатом сотрудничества станет создание единой базы с вакансиями.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Наполнение базы будет осуществляться силами Государственной службы занятости и агентств по поиску работы. Обновление ресурса – в режиме реального времени.

"Сейчас особенно важно обеспечить максимальное трудоустройство украинцев. Именно поэтому мы создаем платформу, которая консолидирует информацию о работодателях и соискателях работы. Мы локализуем максимум предложений на рынке труда и данные о кадровом потенциале на одной площадке, что позволит предпринимателям быстро найти работников, а людям – работу. Быстрое трудоустройство украинцев играет ведущую роль в возобновлении экономической активности", – отметил заместитель Министр экономики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Игорь Дядюра.

Сайты по поиску работы также получат доступ к данным Государственной службы занятости и смогут размещать информацию о вакансиях на своих сайтах. Это позволит дополнительно информировать украинцев о всех вариантах трудоустройства.

Напомним, ранее экспертно-аналитический центр кадрового портала grc.ua подготовил обзор заработных плат, которые предлагаются в открытых вакансиях в мае. В мае в большинстве профессиональных сфер продолжается понижение заработных плат. Ведь чем дольше идет война, тем сложнее компаниям содержать и объемы деловой активности, и размер заработной платы своих работников. В условиях кризиса украинский бизнес оптимизирует расходы, зачастую это происходит за счет зарплат.

Самые маленькие зарплаты предлагают в сфере безопасность (9 200 грн), туризм, гостиницы, рестораны (9 500 грн), начало карьеры, студенты (10 300 грн), добычу сырья (в среднем 11 000 грн), специалистам сферы инсталляция и сервис. (12600 грн), банки, инвестиции, лизинг (13 100 грн).