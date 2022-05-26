В Україні створять єдину базу з вакансіями

Державна служба зайнятості та Міністерство економіки України підписали договір про співпрацю та інформаційну взаємодію з найбільшими сайтами з працевлаштування (robota.ua, work.ua, novarobota.ua, pidbir.com, grc.ua). Результатом співробітництва стане створення єдиної бази з вакансіями.

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Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

Наповнення бази здійснюватиметься силами Державної служби зайнятості та агенцій з пошуку роботи. Оновлення ресурсу - у режимі реального часу.

"Зараз особливо важливо забезпечити максимальне працевлаштування українців. Саме тому ми створюємо платформу, яка консолідує інформацію про роботодавців та шукачів роботи. Ми локалізуємо максимум пропозицій на ринку праці та дані про кадровий потенціал на одному майданчику, що дозволить підприємцям швидко знайти працівників, а людям – роботу. Швидке працевлаштування українців відіграє провідну роль у відновленні економічної активності", – зазначив заступник Міністр економіки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ігор Дядюра.

Сайти з пошуку роботи також отримають доступ до даних Державної служби зайнятості та зможуть розміщувати інформацію про вакансії на своїх сайтах. Це дозволить додатково інформувати українців про всі варіанти працевлаштування.

Нагадаємо, раніше експертно-аналітичний центр кадрового порталу grc.ua підготував огляд заробітних плат, що пропонують у відкритих вакансіях в травні. У травні у більшості професійних сфер триває зниження заробітних плат. Адже, чим довше триває війна, тим складніше компаніям утримувати й обсяги ділової активності, й розмір заробітної плати своїх працівників. В умовах кризи український бізнес оптимізує витрати, часто це відбувається за рахунок зарплат.

Найменші зарплати пропонують у сфері безпека (9 200 грн), туризм, готелі, ресторани (9 500 грн), початок кар’єри, студенти (10 300 грн), видобуток сировини (в середньому 11 000 грн), спеціалістам сфери інсталяція та сервіс (12 600 грн), банки, інвестиції, лізинг (13 100 грн).